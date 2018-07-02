"Суперсемейка 2" стала лидером российского проката третью неделю подряд

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Анимационный фильм "Суперсемейка 2" третью неделю лидирует в российском прокате, собрав 826,2 миллиона рублей за все время и 87,2 миллиона за последние выходные, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

Спустя 14 лет после первого мультфильма, получившего премию "Оскар", "Суперсемейка" возвращается. По сюжету, Миссис Исключительная выходит на первый план, в то время как Мистеру Исключительному все чаще приходится сидеть дома и приглядывать за детьми. На фоне этого у Суперсемейки появляется новый враг.

На втором месте оказался перезапуск франшизы про аферистов "8 подруг Оушена", но в женском составе. Картина собрала 70,2 миллиона рублей и 289,6 миллиона рублей за две недели проката. Третье место заняла новинка проката, кинокомедия "Ты водишь!", собравшая 64,1 миллиона рублей.

Фантастическая картина "Мир Юрского периода-2" заняла четвертое место, заработав за выходные 35,2 миллиона рублей, а за месяц — более 1,159 миллиарда рублей

Замыкает пятерку лидеров новый фильм исландского режиссера Бальтасара Кормакура "Во власти стихии" с Шейлин Вудли и Сэмом Клафлином. Картина заработала 33 миллиона рублей.