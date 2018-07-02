"На районе": как модель и актриса Ольга Зуева сняла фильм о "пацанах"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Анна Михайлова. Модель, актриса, а теперь и режиссер — уроженка Владивостока Ольга Зуева совсем недавно дебютировала в российском кино. Весной она снялась в фильме своего молодого человека Данилы Козловского "Тренер". А на фестивале "Кинотавр" представила и собственную режиссерскую работу.

Фильм "На районе", где Козловский исполнил одну из главных ролей, рассказывает о судьбе двух друзей, связавшихся с бандитами. Съемки проходили в родном для Ольги Владивостоке. В прокат картина выйдет 4 октября.

В интервью РИА Новости Ольга рассказала, как работать с любимым человеком и почему мальчики из хороших семей попадают на улицу.

— Название "На районе" не очень вяжется с вашим женственным образом. Откуда у вас такое знание дворовой лексики?

— Я сама выросла во дворе. Еще у меня есть младший брат. У него острый язык, и в подростковом возрасте я часто слышала, как он общается с "пацанами". Нормальные люди используют более нейтральный язык, а у парней, похожих на моих героев, своя, местечковая лексика.

Для того чтобы это звучало достоверно, я много работала над диалогами. Какие-то куски давала читать брату, и он что-то менял. Он был моим консультантом.

© Предоставлено DK Entertainment Кадр из фильма "На районе" © Предоставлено DK Entertainment Кадр из фильма "На районе"

— В вашем фильме рэп слушает даже мама главного героя. Это дань моде или для героев важна эта музыка? "Национальный бестселлер" и Хаски: за что словесники полюбили рэперов

— Рэп — очень доступный вид творческого самовыражения. Чтобы быть музыкантом, нужны инструмент и умение на нем играть, а чтобы быть рэпером, ничего не нужно. Это язык бедности. В нем слышен ритм улиц, и, естественно, в фильме под названием "На районе" не могло быть другой музыки.

— Главного бандита в фильме играет рэпер Нигатив, который был больше известен в 1990-е. Почему вы пригласили его на роль?

— Один из продюсеров фильма, Сергей Бобза, в прошлом работал в музыкальной индустрии. Он предлагал разных рэперов, но когда я увидела лицо Нигатива, поняла: это же мой гангстер. Первые пробы были не очень удачными, но у него такая фактура, что он сразу меня зацепил. Мы сильно рисковали, так как у него нет актерского образования, однако в итоге мне понравилось, как он сыграл. Он очень необычный, отличается от любого актера. В фильме также звучит его музыка.

— Вы как-то стремились к достоверности в криминальной линии фильма? Меня, например, смутил эпизод, когда правоохранительные органы задерживают главного героя с партией наркотиков и уже через пару часов отпускают. © Предоставлено пресс-службой "Кинотавра" Деспотичные отцы, инфантильные дети: семейные драмы в фильмах "Кинотавра"

— На самом деле так происходит часто. Полиции в первую очередь интересен не посредник, а производитель. Это абсолютно нормальная практика, когда "бегунка" используют в качестве приманки, чтобы через него поймать наркодилера с поличным. Я консультировалась с теми, кто работает в полиции, и с человеком, которого брали по этой статье, так что это не из головы взято.

— Вы показываете очень жестокий, мужской мир, и диссонансом выглядит сцена, где главный герой Володя говорит вашей героине, светской красавице Лиде, что ему нужны отношения только по любви. Откуда в парне из этой среды сентиментальность?

— Мы живем сейчас в таком циничном мире, что его поступок кажется наивным. Но это не значит, что нет таких мужчин. Вообще, эта история навеяна случаем из жизни моего брата.

Он мне как-то рассказывал про одну знакомую девушку, которой он нравился. Но они не встречались, потому что он ее не любил. Меня это удивило: молодой человек, на которого вешается красотка, не хочет отношений без любви. Есть в этом звенящая чистота.

© Предоставлено DK Entertainment Кадр из фильма "На районе" © Предоставлено DK Entertainment Кадр из фильма "На районе"

— По сюжету у вашего главного героя совершенно замечательная мама. Как же получилось, что, выйдя из столь любящей семьи, он угодил в плохую компанию на улице? © Некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации (Фонд Александра Сокурова)" (2018) "Тихая ненависть страшнее агрессии": призер "Кинотавра" о кино и Кавказе

— Половина мальчиков, которые там оказываются, как раз из хороших семей. Дом — это одно, а на улице ребенка ждет другая реальность. Мама не может оградить сына от этого.

— Почему вы сами решили исполнить роль в своем фильме? Быть одновременно режиссером-дебютантом и актрисой довольно сложно.

— Мне обычно редко нравится то, что мне предлагают. А эта героиня такая femme fatale, но она, как и главный герой, находится в поиске чего-то иного, не из ее среды. Она надменная, манерная, слова немножко тянет, все время что-то играет — так ведут себя многие женщины. Среди всех парней она обращает внимание именно на Вову, значит, чувствует в нем ту чистоту, которой ей не хватает.

— Кто сидел за режиссерским пультом, когда вы были в кадре?

— Конечно, Даня. Я его просила делать замечания, потому что саму себя режиссировать сложно. Тем более это был мой первый опыт.

— Он был строгим критиком? Ругал вас?

— Это вообще не про нас — ругань, крик. Мы ссоримся, как любая пара, но стараемся, чтобы все было достойно. Ругают детей, а на площадке нужно объяснять, пытаться найти правильные слова. Он находил нужные слова для меня в кадре, и у меня получалось.

— Сложно работать с любимым человеком? Не пожалели?

— Я боялась этого больше всего. Вдруг мы начнем работать, и возникнет какое-то разочарование. Или если у меня получится плохой фильм, то Даниле будет за меня стыдно. Или мы на площадке друг друга загрызем. Эти страхи во многом шли от стереотипов — художник не должен работать с художником, а режиссер с режиссером. По ходу работы я поняла: пусть говорят, что хотят, у меня получилось, и я буду опираться только на свой опыт.

© Предоставлено DK Entertainment Кадр из фильма "На районе" © Предоставлено DK Entertainment Кадр из фильма "На районе"

— Данила Козловский также выступил одним из продюсеров фильма. В этом качестве он как-то влиял на творческий процесс? © Киностудия "Мосфильм", 1979 Кокетка, умница, простушка: образы героинь фильма "Москва слезам не верит"

— Он фантастический продюсер. Если бы все были такими продюсерами, у нас было бы абсолютно другое кино. Он участвовал во всем, начиная с работы над сценарием. Внимательно читал, делал замечания: "Вот здесь юношеский максимализм, а тут слабо, попробуй по-другому", и я переписывала.

Режиссеру иногда нужен взгляд извне — человек, который обратит твое внимание на то, что может быть лучше. И чаще всего это продюсер. Участие Дани уже принесло результат, потому что "На районе" сразу привлек внимание. Успех зависит не только от качества работы, но и от пиар-кампании. Важно, чтобы фильм дошел до зрителя, и делать это нужно креативно. Даня в этом профессионал.

— Как, на ваш взгляд, фильм воспримут во Владивостоке, где он снимался?

— Надеюсь, жителям города он понравится. Это честный фильм про тех, кто там живет, и не только во Владивостоке. Такой Вова есть в каждом дворе. Думаю, многие местные парни узнают в главном герое себя. К тому же Владивосток снят красиво, зрители будут смотреть и думать: "Какой же у нас классный город!"