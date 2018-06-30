Аронофски попросил привезти балет Серебренникова "Нуреев" в Нью-Йорк

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американский режиссер, сценарист и продюсер Даррен Аронофски выразил восхищение балетом Кирилла Серебренникова "Нуреев" и попросил привезти постановку в Нью-Йорк.

"Браво! Я только что видел "Нуреева" Кирилла Серебренникова. Это был один из лучших балетов, который я видел за последние годы. Пожалуйста, привезите это представление в Нью Йорк. Вы сделаете много людей счастливыми", — написал режиссер по-русски в Facebook.

Премьера балета "Нуреев" в хореографии Юрия Посохова и режиссуре Серебренникова на музыку Ильи Демуцкого состоялась 9 декабря 2017 года на Исторической сцене Большого театра.