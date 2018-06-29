Путин наградил Збруева и Чурикову орденами "За заслуги перед Отечеством"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил актеров Инну Чурикову и Александра Збруева орденами "За заслуги перед отечеством" I и II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Артисты "Ленкома" Инна Чурикова и Александр Збруев были награждены орденами "За заслуги перед Отечеством" I и II степени соответственно за "большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность", говорится в сообщении.

Также президент присвоил звание "Заслуженный работник культуры" директору Театра имени Вахтангова Кириллу Кроку, а "Заслуженный артист России" — ректору Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Алексею Васильеву.