Выходные в Москве: выставка Мюниса и концерт Полины Осетинской

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Выставка художника и фотографа Вика Мюниса в галерее Гари Татинцяна, концерт Полины Осетинской и показы фильмов "Убийца 2. Против всех" и "Во власти стихии" пройдут на этих выходных в Москве.

Выставки

В Галерее Гари Татинцяна проходит выставка художника и фотографа Вика Мюниса. Он начал художественную карьеру как скульптор, но позднее сосредоточил свое внимание на графике и фотографии. Вдохновляясь творчеством постмодернистов Синди Шерман и Джеффа Кунса, Мюнис в своих работах использует популярные образы и представляет их в новом виде, демонстрируя тем самым одну из основных идей современного искусства – главенство концепта над уникальностью визуального контекста.

Экспериментируя с широким спектром нетрадиционных материалов (сухой пигмент, пыль, сахар, шоколад, алмазы, икра, детские игрушки, мусор, обрывки журналов), Мюниc воспроизводит из них работы известных художников, создавая недолговечные копии знаменитых произведений искусства. Запечатлев результат своей работы на снимках в высоком разрешении, Мюнис создает серии фоторабот, заново открывая зрителю шедевры Ван Гога, Пикассо, Малевича, Климта, Мондриана и Матисса.

Концерты

В Зеленом театр ВДНХ на сцене на воде зрителей ждет выступление пианистки Полины Осетинской. В свои сольные программы Осетинская почти всегда включает сочинения композиторов конца XX — XXI веков, часто сталкивая их с классикой. В этот раз прозвучат произведения Леонида Десятникова, Сергея Ахунова, Антона Батагова, Валентина Сильвестрова, Павла Карманова.

Кино

"Уникальность искусства Осетинской в том, что оно универсально. Ценители качества фортепианной игры найдут в нем пример блестящей виртуозности, равно проявляющей себя и в сложнейших сольных сочинениях, и в богатых пышных партитурах для фортепиано с оркестром. На сегодняшний день в ее творческой биографии выступления с Токийским филармоническим оркестром, Академическим симфоническим оркестром Петербургской филармонии, Государственным академическим симфоническим оркестром имени Е. Ф. Светланова, оркестрами "Виртуозы Москвы", "Новая Россия", Европейской симфониэттой, Веймарской национальной оперы", — отмечают организаторы.

В этой неделе вышло продолжение культового боевика "Убийца", но уже без Эмили Блант. Обстановка на американо-мексиканской границе накаляется, когда наркокартели начинают переправлять в США террористов. Чтобы дать им отпор, федеральный агент Мэтт Грейвер в исполнении Джоша Бролина вынужден снова объединиться с не самым надежным напарником Алехандро Гиллики, которого вновь сыграл Бенисио Дель Торо. Канадского режиссера Дени Вильнева сменил итальянец Стефано Соллима, ответственный за сериал "Гоморра".

Также с этой недели можно посмотреть новый фильм-катастрофу "Во власти стихии" исландского режиссера Бальтасара Кормакура. После драмы "Эверест" он экранизирует еще одну историю, которая основана на реальных событиях. Молодая пара в исполнении Шейлин Вудли и Сэма Клафлина встречается на Таити. Молодые и свободные, они отправляются в путешествие по Тихому океану на роскошной яхте. Неожиданно судно настигает один из самых мощных ураганов в истории, и отныне не только их будущее, но и сама жизнь находится во власти стихии.