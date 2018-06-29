Названа лучшая песня XXI века

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Музыкальные эксперты составили рейтинг 100 лучших песен XXI века. Список опубликован на сайте журнала Rolling Stone.

Отмечается, что редакция издания обратилась к музыкантам, продюсерам и критикам с просьбой составить свои собственные топ-листы "лучшей музыки" с 2000 года, а затем сопоставили их.

Первую строчку заняла композиция Crazy in Love американской певицы Бейонсе, впервые появившаяся на ее дебютном альбоме Dangerously in Love 2003 года. Трэк был записан при участии ее мужа, рэпера Джей-Зи.

На втором месте оказалась песня Paper Planes британской исполнительницы M.I.A., ставшая саундтреком к оскароносному фильму "Миллионер из трущоб"(2008). Третье место досталось хиту Seven Nation Army американской рок- группы The White Stripes.

В первую десятку также вошли такие композиции, как Hey Ya! дуэта Outkast, 99 Problems рэпера Джей Зи, Maps американской инди-группы Yeah Yeah Yeahs, Runaway Канье Уэста, Rolling in the Deep британской певицы Адель, Royals новозеландской певицы Лорди и Last Nite группы The Strokes.