МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Москва простилась с поэтом Андреем Дементьевым, на чьих стихах и песнях выросло не одно поколение россиян, передает корреспондент РИА Новости.

Проводить поэта в последний путь пришли десятки людей. Все они несли цветы к открытому белому гробу, который был установлен на сцене зала имени Чайковского, украшенной венками. Из динамиков звучали стихи и песни Дементьева.

Простились с поэтом ведущий Владимир Соловьев, поэт Александр Шаганов, поэт Илья Резник, народный артист Иосиф Кобзон, секретарь общественной палаты РФ Валерий Фадеев, народные артистки Илзе Лиепа и Надежда Бабкина, спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества Михаил Швыдкой, актер Вениамин Смехов, композитор Левон Оганезов, педиатр и хирург Леонид Рошаль. Практически все декламировали его стихи.

Дементьев скончался на 90-м году жизни за несколько недель до своего юбилея.

Похоронят поэта на Кунцевском кладбище рядом с его сыном, трагически погибшим 22 года назад.

Дементьев — автор более 50 поэтических сборников и текстов множества песен, среди которых "Лебединая верность", "Аленушка", "Отчий дом", "Баллада о матери", "Яблоки на снегу". Его песни исполняли Людмила Зыкина, Карел Готт, Владимир Мигуля, Валентина Толкунова, Бисер Киров, Валерий Леонтьев, София Ротару, Яак Йоала и другие. В 1981–1992 годах Дементьев возглавлял журнал "Юность".

Человек большого сердца

По словам телеведущего Владимира Соловьева, Дементьев был человеком большого сердца, его песни поют поколение за поколением, и они понятны сердцу каждого.

"Его песни поют поколение за поколением, они с нами с первого момента рождения и вместе с нами по жизни. Его песни нас окружают, его слова такие точные, настолько прекрасные. Андрей Дмитриевич не просто выдающийся поэт, не просто красивый мужчина, потому что он абсолютно русский по духу, по слову, по любви к женщине, по ощущениям преданности к малой родине и чувству колоссальной тревоги за каждого из нас", — сказал Соловьев.

Он отметил, что Дементьев был человеком большого сердца, справедливый и настолько неревнивый, настолько щедрый удивительной душевной красотой, что совершенно не мог завидовать, он восторгался талантом каждого.

"Его стихи относятся к разряду тех строк, которые обожает народ, которые читают, поют. Не все критики это понимают, потому что Андрей Дмитриевич работал в самом сложном жанре — в простом, в том жанре, который понятен сердцу каждого", — подчеркнул он.

В свою очередь народный артист, певец и замглавы председателя комитета по культуре Госдумы Иосиф Кобзон рассказал, что все ждали 16 июля, чтобы поклониться Дементьеву в его юбилей. "Может кто-то сказать, что девяносто лет — это солидный образ, но нет возраста у поэта, есть только его произведения. Нет возраста у Есенина, Лермонтова, Пушкина, нет возраста у Дементьева", — заметил он.

Не боялся правды…

Секретарь общественной палаты Валерий Фадеев подчеркнул, что все хотели видеть светлого, яркого, веселого человека, которым был Дементьев. Он всегда привлекал всех независимо от политических взглядов и убеждений. Фадеев рассказал, что поэт остро относился к несправедливости, не стеснялся в выражениях и критиковать того, кого нужно. Однако в нем не было злобы, он делал это благородно.

В свою очередь врач Леонид Рошаль заметил, что Дементьев никогда не торговал своей совестью и не боялся крутых поворотов, никогда ни перед кем не преклонялся, всегда говорил правду, и в этом его сила и его мощь.

…и был близок каждому

По словам народной артистки Надежды Бабкиной, Дементьев входил в душу каждого человека и был близок каждому, каждое слово его стихов было пронизано добротой и искренностью.

"Андрей Дмитриевич входил в каждую душу абсолютно любого человека, у которого была радость, печаль. Он был всем очень близок именно нутром своим", — сказала Бабкина.

По ее словам, каждый приходящий в этот мир одарен талантом, но не все могут распорядиться правильно этим божьим промыслом. Дементьев идеально справился с этим — каждое его слово пронизано любовью, добром, искренностью. "Он очень любил жизнь. Он был человек с большой буквы, достойный пример для подражания, как нужно продолжать тем, кто держит в руках перо, потому что в каждом слове была мощь, сила, радость, поддержка", — подчеркнула Бабкина.

При этом дирижер и композитор Сергей Жилин назвал поэта замечательным, добрым, отзывчивым человеком, который отличался высочайшим профессионализмом и степенью ответственности.

Он рассказал, что всегда будет помнить, как Дементьев пригласил его в свою программу. "Он не стал втягивать в мир поэзии, литературы, он решил еще глубже окунуться в мир музыки и для этого пару вечеров слушал много разной музыки, витал о джазе, и это был замечательный час почти прямого эфира", — отметил Жилин.

По словам спецпредставителя президента по вопросам международного сотрудничества Михаила Швыдкого, для Дементьева было свойственно, прежде всего, чувство любви к людям, к жизни, к близким, к своим читателям, любви к своему народу, и это чувство было самым главным, что помогало ему жить.

"Это потеря ужасная, трагичная и неожиданная. Он останется, с нами остаются стихи, остаются песни", — добавил он.