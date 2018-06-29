Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party открывает аккредитацию

МОСКВА, 29 июня — пресс-служба Koktebel Jazz Party. Оргкомитет международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party, который пройдет в этом году с 24 по 26 августа в артистическом поселке Коктебель в Крыму, открыл аккредитацию для СМИ. Подать заявку можно на сайте фестиваля koktebel-jazz.ru. Аккредитация дает право освещения фестиваля, пользования пресс-центром, посещения пресс-мероприятий, посещения партера во время концертов, а также трансфера по маршруту Симферополь-Коктебель-Симферополь во все дни проведения мероприятий. В дни фестиваля СМИ смогут также пользоваться "горячей" линией. © РИА Новости / Евгения Новоженина Перейти в фотобанк Вино, танго, джаз и нудистский пляж: чем может удивить Коктебель

Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Фестиваль возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.

Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает ГК "Красный Квадрат".