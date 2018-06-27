Умер отец Майкла Джексона

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Джо Джексон, отец легенды поп-музыки Майкла Джексона, скончался в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.

В этом месяце продюсера госпитализировали с последней стадией рака. На момент смерти ему было 89 лет.

Как отмечает издание, проблемы со здоровьем у него начались несколько лет назад. В 2015 году он пережил три сердечных приступа, а в 2016 также некоторое время пролежал в больнице.

Джо Джексон был музыкальным менеджером группы The Jackson Five и начавших впоследствии сольную карьеру Майкла и Джанет Джексон.