Кобзон рассказал о своем самочувствии

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Певец, зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон сообщил, что чувствует себя очень хорошо.

"Замечательно",- сказал Кобзон РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее в СМИ сообщалось, что 80-летний Кобзон был госпитализирован. По данным РБК, речь шла о плановом обследовании. Сам певец комментировать эти сообщения не стал. Его сестра позже рассказала РИА Новости, что ничего серьезного не было — вирусная инфекция.

Кобзон в среду присутствовал в Кремле, где президент РФ Владимир Путин вручал госнаграды. Народный артист СССР получил знак отличия "За благодеяния".