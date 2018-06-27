Пять команд приняли участие в Международном фестивале фейерверков в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 27 июн — РИА Новости. Гран-при XI Международного фестиваля фейерверков в Чебоксарах завоевала команда из Москвы "Салюты лучших коллекций"; всего в пиротехническом шоу приняли участие пять команд из России и Казахстана, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы Чувашии.

Участники фестиваля, проходившего в течение двух дней на чебоксарском заливе, соревновались в четырех номинациях — "За лучшее музыкально-художественное воплощение", "За воплощение яркого образа", "За лучшую постановку фейерверочного шоу" и "За лучшее воплощение фантазии огня". Чебоксарская команда "Пироснаб-Поволжье" признана жюри лучшей в номинации "За лучшее музыкально-художественное воплощение".

"Участники команд представили нам яркое шоу — шоу мирового уровня. Это настоящее искусство", — процитировали в пресс-службе главу Чувашии Михаила Игнатьева на церемонии награждения победителей.

В пресс-службе добавили, что проголосовать за понравившееся выступление могли и все жители и гости республики на официальном портале органов власти Чувашии. По итогам конкурса приз зрительских симпатий завоевала команда из Симферополя "Корсар", которую поддержали 353 проголосовавших. Она также победила в номинации "За лучшее воплощение фантазии огня". На момент закрытия интернет-голосования зрителями было отдано более тысячи голосов за разные команды.

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