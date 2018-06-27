Кинопремьеры недели: "Убийца 2", "Во власти стихии" и "Распрекрасный принц"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Продолжение боевиков "Убийца" и "План побега", мультфильм "Распрекрасный принц" и драма Бальтасара Кормакура "Во власти стихии" с Шейлин Вудли и Сэмом Клафлином выходят на экраны российских кинотеатров на этой неделе.

Убийца 2. Против всех

Продолжение культового боевика "Убийца", но уже без Эмили Блант. Обстановка на американо-мексиканской границе накаляется, когда наркокартели начинают переправлять в США террористов. Чтобы дать им отпор федеральный агент Мэтт Грейвер в исполнении Джоша Бролина вынужден снова объединиться с не самым надежным напарником Алехандро Гиллики, которого вновь сыграл Бенисио Дель Торо. Канадского режиссера Дени Вильнева сменил итальянец Стефано Соллима, ответственный за сериал "Гоморра".

Критики на сайте Rotten tomatoes поставили фильму 6,7 балла из 10. "Хоть и менее провокационный, чем его предшественник, фильм представляет собой стильный динамичный триллер, приправленный мрачным и аморальным мачизмом", — отмечается на сайте.

План побега 2

Распрекрасный принц

Еще одно продолжение боевика, на этот раз со Сильвестром Сталлоне. Годы спустя после своего побега из тюрьмы Рей Брезлин теряет одного из членов своей команды, которого прячут в сверхкомпьютеризированной современной тюрьме. Брезлину предстоит вместе со своим напарником Трентом Дероса в исполнении Дейва Батисты, известного по фантастическому фильму "Стражи галактики", понять, как проникнуть в самую неприступную тюрьму в мире и спасти своего товарища. Режиссером картины выступил Стивен С. Миллер, который до этого снимал не самые качественные боевики и фильмы ужасов.

Во власти стихии

Североамериканский мультфильм, дату премьеры которого Минкультуры РФ перенесло из-за выхода в прокат российского фильма "Садко", в итоге выходит на месяц позже запланированного срока. Мультфильм рассказывает Распрекрасном принце, который получил при рождении необычный дар: девушки готовы на все ради его улыбки, но плата за это — праведный гнев мужчин. Такое положение дел не может продолжаться вечно, а дар вот-вот обернется проклятьем. И теперь у Распрекрасного принца всего три дня, чтобы спасти Королевство от самого себя.

Исландский режиссер Бальтасар Кормакур продолжает снимать фильмы про силу человеческого духа на фоне разбушевавшейся природы. После драмы "Эверест" он экранизирует еще одну историю, которая основана на реальных событиях. Молодая пара в исполнении Шейлин Вудли и Сэма Клафлина встречается на Таити. Молодые и свободные, они отправляются в путешествие по Тихому океану на роскошной яхте. Неожиданно судно настигает один из самых мощных ураганов в истории, и отныне не только их будущее, но и сама жизнь находится во власти стихии.

Критики поставили картине 6,2 балла из 10, отметив, что фильм балансирует на грани между любовной историей и драмой и выживает во многом благодаря сильной актерской игре Шейлин Вудли.