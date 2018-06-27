Режиссер Константин Богомолов уходит из МХТ имени Чехова

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Известный режиссер Константин Богомолов сообщил РИА Новости, что у МХТ имени Чехова нет планов, связанных с ним в качестве режиссера.

"Я работаю в МХТ имени Чехова по срочному контракту, срок которого истекает летом. <…> И у нового руководства театра есть право продлевать или не продлевать со мной этот договор дальше. Но мне было сказано, что у МХТ нет планов, связанных с моей режиссерской деятельностью", — сказал Богомолов.

Народный артист СССР Олег Табаков, возглавлявший МХТ, скончался 12 марта на 83-м году жизни. Новым худруком театра стал Сергей Женовач.

Константин Богомолов сотрудничал с МХТ с 2012 года. Первой его постановкой стало "Событие" по Владимиру Набокову. Кроме того, он поставил такие спектакли, как "Идеальный муж" по Оскару Уайльду, "Карамазовы" по Достоевскому, "Мушкетеры" по мотивам романа Александра Дюма, "Дракон" по Евгению Шварцу.