Прощание с поэтом Андреем Дементьевым пройдет в Москве 29 июня

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Прощание с поэтом Андреем Дементьевым, скончавшимся во вторник на 90-м году жизни, состоится 29 июня в Концертном зале имени Чайковского в Москве, сообщила РИА Новости в среду вдова поэта Анна Пугач.

"Прощание состоится 29 июня в Зале имени Чайковского. Похоронят Андрея Дмитриевича в Москве или в Твери. Мы сейчас с семьей решаем этот вопрос", — сказала Пугач.

Накануне стало известно, что советский и российский поэт Андрей Дементьев скончался в Москве на 90-м году жизни. Дементьев — автор более 50 поэтических сборников и текстов множества песен, среди которых "Лебединая верность", "Аленушка", "Отчий дом", "Баллада о матери", "Яблоки на снегу". Его песни исполняли Людмила Зыкина, Карел Готт, Владимир Мигуля, Валентина Толкунова, Бисер Киров, Валерий Леонтьев, София Ротару, Яак Йоала и другие. В 1981–1992 годах Дементьев возглавлял журнал "Юность"