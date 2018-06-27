РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

"Увидеть Ленина": зачем футбольные болельщики выстаивают очередь в Мавзолей

08:0027.06.2018
(обновлено: 08:06 27.06.2018)
012670
© РИА Новости / Кирилл КалинниковИностранцы возле мавзолея Ленина на Красной площадиИностранцы возле мавзолея Ленина на Красной площади
© РИА Новости / Кирилл Калинников

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Анна Кочарова. Очередь на Красной площади: одним из обязательных пунктов посещения для футбольных болельщиков стал в эти дни Мавзолей Ленина. РИА Новости узнало, что заставляет людей по часу стоять на солнцепеке и почему русская революция интересует иностранцев.

Вратарь Ханнес Халльдоурссон (Исландия)
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
"Россия меня приятно удивила": вратарь Исландии — о кино и пенальти Месси

"Народу много, — говорит сотрудник полиции, наблюдающий здесь за порядком. — Если хотите попасть внутрь, советую подождать, пока закончится чемпионат. А то каждое утро к десяти часам собирается толпа, очередь — не меньше часа. Некоторые, например китайцы, приходят заранее, чуть ли не к шести утра".

По Красной площади гуляют толпы болельщиков. Одни — с флагами своих сборных, накинув их на плечи наподобие плаща. Другие купили российские военные фуражки и тут же и примерили. Кто-то громко насвистывает мелодию песни "Калинка-малинка".
В очереди в Мавзолей Ленина много гостей из Латинской Америки.

 

"Мы в России с 12 июня, — рассказывает Эдгар-Августо из Колумбии, путешествующий с родителями. — Уже побывали в Саранске, Казани, Нижнем Новгороде. Сегодня пришли в Мавзолей, ведь Ленин был вождем русской революции. Мой отец прочитал множество его работ. Он, кстати, читал и Маркса, и Энгельса. Отец интересуется революцией. Я тоже кое-что читал — историческую литературу, это меня привлекает. Ничего особенного внутри не ожидаю увидеть. Просто думаю, что туда нужно сходить".

© РИА Новости / Кирилл КалинниковИностранный турист возле Мавзолея Ленина на Красной площади
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Иностранный турист возле Мавзолея Ленина на Красной площади

Помимо Мавзолея и Красной площади Эдгар посетил московский парк "Зарядье" и в восторге от московского метро. "Невероятно красивое, все станции оформлены совершенно по-разному. Это просто потрясающе!"

Болельщик сборной Аргентины и болельщицы сборной Хорватии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Болельщиков ЧМ познакомили с национальной кухней народов Урала

Большой театр, Красная площадь и дальше вниз, к "Зарядью", — это, кажется, самый очевидный московский маршрут для болельщиков, которые на самом деле приезжают в столицу всего на несколько дней. Времени на осмотр достопримечательностей не так уж много. 

Две испанки бурно спорят, пытаясь понять, как им быстрее добраться от Красной площади до Крутицкого подворья на Таганской. Этот довольно неожиданный выбор говорит о том, что девушки тщательно подготовились к путешествию. Большинство же ограничивается самими известными местами.

© РИА Новости / Кирилл КалинниковИностранный турист возле Мавзолея Ленина на Красной площади
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Иностранный турист возле Мавзолея Ленина на Красной площади

"Мы уже гуляли около Большого театра, сегодня — по Красной площади, — объясняет Жереми из Франции. — А вообще мы думаем, что нужно на следующий год приехать сюда, посмотреть Москву более внимательно".

"В Мавзолей хочется попасть, ведь это часть истории, — продолжает он. — Во французских школах изучают русскую революцию, так что мы читали о Ленине и большевиках. Вдруг когда-нибудь его захоронят, и больше уже этого не увидишь".

Очередь в Мавзолей стоит за ограждением, на некотором расстоянии от входа. А рядом многочисленные туристы делают селфи. Впрочем, далеко не все вполне представляют, что они фотографируют.

© РИА Новости / Кирилл КалинниковИностранцы возле Мавзолея Ленина на Красной площади
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Иностранцы возле Мавзолея Ленина на Красной площади

Маркос из Бразилии делает снимок, как и все остальные. Но на вопрос, знает ли он, что там внутри, отвечает вопросом: "Это связано со Второй мировой или еще раньше — с русской революцией?.. О Ленине я слышал, но не уверен, что хорошо понимаю, о чем речь".

Волонтер ЧМ-2018 из Китая: российская молодежь полна сил и стремлений
© Фото из личного архива Сюй Хаожаня
Волонтер ЧМ-2018 из Китая: российская молодежь полна сил и стремлений

Те, кто уже выстоял очередь и побывал внутри, выходят с чувством выполненного долга. 

"Мне это было интересно, — признается Джесси из Бразилии. — Когда я шел сюда, думал, что там просто гроб. Я любопытный человек, и если бы была возможность посмотреть на тело Майкла Джексона или президента Кеннеди, я бы не отказался".

На днях одна сотрудница Музея Москвы посетовала в фейсбуке, что приехавшие на чемпионат туристы Третьяковке предпочитают этот "главный экспонат".

© РИА Новости / Кирилл КалинниковМавзолей Ленина на Красной площади
© РИА Новости / Кирилл Калинников
Мавзолей Ленина на Красной площади

Действительно, Мавзолей Ленина, давно уже не привлекающий особого внимания россиян, наверное, возглавил список туристических достопримечательностей для болельщиков. И вряд ли в этом есть какая-то идеологическая подоплека. 

"Это очень важное место для меня, — говорит Филипе из Колумбии. — Тут находится тело человека, который вершил историю. Для меня важно все, что связано с Лениным. Но не подумайте, что я симпатизирую идеям революции. Это просто интерес к истории".

Комментировать
Культура
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
27 июня 17:00
-
Мексика
-
Швеция
27 июня 17:00
-
Республика Корея
-
Германия
27 июня 21:00
-
Швейцария
-
Коста-Рика
27 июня 21:00
-
Сербия
-
Бразилия
Чемпионат мира по футболу 2018
27 июня 17:00
-
Мексика
-
Швеция
27 июня 17:00
-
Республика Корея
-
Германия
27 июня 21:00
-
Швейцария
-
Коста-Рика
27 июня 21:00
-
Сербия
-
Бразилия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена