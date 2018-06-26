Более тысячи детей спели на праздновании Дня Республики в Чебоксарах

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июн — РИА Новости. Более тысячи детей от 9 до 14 лет спели хором на праздновании Дня Республики в Чебоксарах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы региона.

По его словам, Сводный детский хор Чувашии объединил 50 хоров из музыкальных школ и школ искусств республики.

"В сопровождении симфонического оркестра под руководством главного дирижера Чувашской государственной академической симфонической капеллы, народного артиста России Мориса Яклашкина детский хор исполнил государственный гимн Чувашской республики, а также патриотические песни на русском и чувашском языках", — сказал собеседник агентства.

Выступая на празднике, глава региона Михаил Игнатьев отметил, что главный государственный праздник республики объединяет в одну семью людей разных национальностей и вероисповеданий, которые вместе работают над развитием региона. "Сегодня от красочного выступления детей наши сердца наполняются радостью. Спасибо вам за это! Успехов, удачи, любви, мира и согласия! С праздником, дорогие друзья!" — привели в пресс-службе слова главы региона.

В пресс-службе добавили, что в рамках празднования Игнатьев вручил трем учреждениям культуры Чувашии гранты на общую сумму 2,8 миллиона рублей для реализации творческих проектов в 2019 году. Получателями безвозмездной субсидии стали Чувашский государственный художественный музей, Чувашская государственная академическая симфоническая капелла и Государственный ордена "Знак Почета" русский драматический театр.

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