Вдова Андрея Дементьева назвала причину смерти поэта

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Знаменитый поэт Андрей Дементьев умер от осложнения после простуды, сообщила "Говорит Москва" супруга покойного Анна Пугач.

"90 лет, от чего можно скончаться? От всего, множество болезней ", — пояснила она.

Дементьев умер утром 26 июня в Первой Градской больнице имени Н. И. Пирогова.

Владимир Путин направил родным и близким поэта телеграмму с соболезнованиями.

Ровесник века

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что жизнелюбие Дементьева радовало и обнадеживало.

Он напомнил, что в июле поэту исполнилось бы 90 лет.

"Мы обсуждали вместе с ним, как будем отмечать юбилей — вначале на родине в Твери, а потом юбилейный вечер в Кремле", — рассказал Швыдкой.

Он отметил, что несмотря на свой не юношеский возраст, Дементьев продолжал писать романтические трогательные стихи.

По его словам, поэта можно назвать ровесником века: 90 лет он прожил со страной, пережив вместе с ней выпавшие на ее долю события, перемены, и все это отражалось в его поэзии. При этом Дементьев всегда был живо заинтересован в знакомстве и сотрудничестве с интересными творческими людьми.

"Не надо думать, что если человеку 90, то ему не хочется жить. Смерть любого человека — всегда безвременна, а уход поэта тем более", — отметил Швыдкой.

Дементьева знают не только как поэта, но любят и поют до сих пор песни, созданные на его стихи, напомнил он. "И сегодня на радио и телевидении обязательно будут звучать стихи и песни Андрея Дементьева", — сказал Швыдкой.

Достояние российской культуры

Обе палаты парламента также выразили соболезнования родственникам поэта. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Дементьева неординарной, яркой личностью, по-настоящему светлым человеком.

Матвиенко отметила, что огромного уважения заслуживает активное участие поэта в деятельности организаций, связанных с миротворчеством, благотворительностью, вопросами укрепления дружбы и сотрудничества между народами, воспитания стремления граждан знать историю Российского государства.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, указал, что творческое наследие поэта навсегда останется достоянием российской культуры.

"Андрей Дмитриевич умел затронуть души читателей простыми и понятными каждому словами. В его стихотворениях отразилась любовь к нашей стране", — рассказал политик.

Андрей Дементьев — один из самых известных советских поэтов второй половины XX века, автор текстов множества популярных песен, радио- и телеведущий. В 1972-1993 годах работал в журнале "Юность", 12 из них — главным редактором. В 1985 году Дементьев стал лауреатом Государственной премии СССР за книгу лирики "Азарт".

Стихи поэта переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, венгерский, болгарский, румынский, хинди и другие языки.