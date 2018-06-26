РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Вдова Андрея Дементьева назвала причину смерти поэта

16:1526.06.2018
12661118
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПоэт Андрей ДементьевПоэт Андрей Дементьев
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Знаменитый поэт Андрей Дементьев умер от осложнения после простуды, сообщила "Говорит Москва" супруга покойного Анна Пугач.

Поэт Андрей Дементьев. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Жириновский поставил Дементьева в один ряд с Пушкиным и Лермонтовым

"90 лет, от чего можно скончаться? От всего, множество болезней ", — пояснила она.

Дементьев умер утром 26 июня в Первой Градской больнице имени Н. И. Пирогова.

Владимир Путин направил родным и близким поэта телеграмму с соболезнованиями.

Ровесник века

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что жизнелюбие Дементьева радовало и обнадеживало.

Он напомнил, что в июле поэту исполнилось бы 90 лет.

"Мы обсуждали вместе с ним, как будем отмечать юбилей — вначале на родине в Твери, а потом юбилейный вечер в Кремле", — рассказал Швыдкой.

Поэт, заслуженный деятель искусств РФ Андрей Дементьев. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Гурцкая назвала смерть поэта Дементьева величайшей потерей

Он отметил, что несмотря на свой не юношеский возраст, Дементьев продолжал писать романтические трогательные стихи.

По его словам, поэта можно назвать ровесником века: 90 лет он прожил со страной, пережив вместе с ней выпавшие на ее долю события, перемены, и все это отражалось в его поэзии. При этом Дементьев всегда был живо заинтересован в знакомстве и сотрудничестве с интересными творческими людьми.

"Не надо думать, что если человеку 90, то ему не хочется жить. Смерть любого человека — всегда безвременна, а уход поэта тем более", — отметил Швыдкой.

Дементьева знают не только как поэта, но любят и поют до сих пор песни, созданные на его стихи, напомнил он. "И сегодня на радио и телевидении обязательно будут звучать стихи и песни Андрея Дементьева", — сказал Швыдкой.

Достояние российской культуры

Обе палаты парламента также выразили соболезнования родственникам поэта. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Дементьева неординарной, яркой личностью, по-настоящему светлым человеком.

Матвиенко отметила, что огромного уважения заслуживает активное участие поэта в деятельности организаций, связанных с миротворчеством, благотворительностью, вопросами укрепления дружбы и сотрудничества между народами, воспитания стремления граждан знать историю Российского государства.

Поэт Андрей Дементьев. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Дементьев поражал умением дружить, считает израильский министр

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, указал, что творческое наследие поэта навсегда останется достоянием российской культуры.

"Андрей Дмитриевич умел затронуть души читателей простыми и понятными каждому словами. В его стихотворениях отразилась любовь к нашей стране", — рассказал политик.

Андрей Дементьев — один из самых известных советских поэтов второй половины XX века, автор текстов множества популярных песен, радио- и телеведущий. В 1972-1993 годах работал в журнале "Юность", 12 из них — главным редактором. В 1985 году Дементьев стал лауреатом Государственной премии СССР за книгу лирики "Азарт".

Стихи поэта переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, венгерский, болгарский, румынский, хинди и другие языки.

Комментировать
Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Юрий Шишлов
Глубокие соболезнования и царство небесное хорошему человеку!
17:22
26.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
0
Австралия
1
Перу
Матч идёт
0
Дания
0
Франция
26 июня 21:00
-
Нигерия
-
Аргентина
26 июня 21:00
-
Исландия
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
0
Австралия
1
Перу
Матч идёт
0
Дания
0
Франция
26 июня 21:00
-
Нигерия
-
Аргентина
26 июня 21:00
-
Исландия
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена