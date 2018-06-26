Директор группы "Звери" рассказала, почему они не выступят в Киеве

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российская группа "Звери" отменила свое выступление на ежегодном музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве из-за несоблюдения прописанных в райдере требований коллектива о качестве оборудования, рассказала РИА Новости директор группы "Звери" Лера Агапова.

"Отменили в связи с непрофессионализмом принимающей стороны. У группы "Звери" есть райдеры: световой, звуковой. Группа "Звери" очень внимательно относится к тому, чтобы наши технические требования были соблюдены. Если они не соблюдаются, группа не выезжает и все", — рассказала Агапова.

Она добавила, что о попытках со стороны принимающей стороны изменить ситуацию ей неизвестно.

Агапова отметила, что организаторы фестиваля Atlas Weekend два года пытались пригласить коллектив. "Я им отвечаю, что мы можем жить в гостинице не пятизвездочной, но нам надо, чтобы свет и звук были качественными. Когда ты работаешь на китайском оборудовании, которое тебе предоставляют, это ни в какие ворота", — добавила она.

При этом собеседница агентства подчеркнула, что никакого политического подтекста в отказе нет. "Мы в политике вообще никаким образом не участвуем. Мы пять лет подряд ездим на Украину", — сказала она.

Агапова рассказала, что некачественное оборудование бросает тень на репутацию группы. По ее словам, похожий неприятный случай произошел в Кирове, и после концерта из администрации города ей писали жалобы на качество звука на выступлении. "Поэтому, чтобы такой ситуации не повторилось, а такие ситуации у нас очень редко, мы просто не выезжаем и все. И не работаем с этими людьми и говорим нашим коллегам, чтобы в жизни они больше с ними не работали", — подчеркнула она.