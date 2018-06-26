Директор группы "Звери" рассказала, почему они не выступят в Киеве

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российская группа "Звери" отменила свое выступление на ежегодном музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве из-за несоблюдения прописанных в райдере требований коллектива о качестве оборудования, рассказала РИА Новости директор группы "Звери" Лера Агапова.
Она добавила, что о попытках со стороны принимающей стороны изменить ситуацию ей неизвестно.
Агапова отметила, что организаторы фестиваля Atlas Weekend два года пытались пригласить коллектив. "Я им отвечаю, что мы можем жить в гостинице не пятизвездочной, но нам надо, чтобы свет и звук были качественными. Когда ты работаешь на китайском оборудовании, которое тебе предоставляют, это ни в какие ворота", — добавила она.
При этом собеседница агентства подчеркнула, что никакого политического подтекста в отказе нет. "Мы в политике вообще никаким образом не участвуем. Мы пять лет подряд ездим на Украину", — сказала она.