Вдова Андрея Дементьева назвала причину смерти поэта

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Знаменитый поэт Андрей Дементьев умер от осложнения после простуды, сообщила "Говорит Москва" супруга покойного Анна Пугач.

"90 лет, от чего можно скончаться? От всего, множество болезней. Осложнение было после простуды", — пояснила Пугач.

Дементьев умер утром 26 июня в Первой Градской больнице имени Н. И. Пирогова. Он не дожил до 90-летия чуть меньше месяца.

Андрей Дементьев — один из самых известных советских поэтов второй половины XX века, автор текстов множества популярных песен, радио- и телеведущий. В 1972-1993 годах работал в журнале "Юность", 12 из них — главным редактором. В 1985 году Дементьев стал лауреатом Государственной премии СССР за книгу лирики "Азарт".

Стихи поэта переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, венгерский, болгарский, румынский, хинди и другие языки.