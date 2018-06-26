Киновед рассказал, что означает приглашение россиян в ряды киноакадемии США

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Приглашение четырех россиян вступить в ряды киноакадемиков США хорошо для России и свидетельствует об интернационализации академии, сказал РИА Новости во вторник глава гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ Кирилл Разлогов.

Ранее оператор Михаил Кричман, сценарист Олег Негин, монтажер Анна Масс и композитор София Губайдулина получили приглашения вступить в ряды киноакадемиков США. Всего было приглашено 928 деятелей кино из 59 стран.

"Это хорошо для России и для тех лиц, которые приглашаются в ряды киноакадемии помимо тех соотечественников, которые в какой-то момент либо эмигрировали, либо стали постоянно работать в США. Интернационализация американской киноакадемии — правильная вещь. Начинание само по себе заслуживает поддержки", — полагает Разлогов.

По его словам, с другой стороны, эта инициатива может быть воспринята, как попытка академии придать себе международный характер и стать де-юре главной всемирной киноорганизацией, которой она де-факто является из-за сильно влияния премии "Оскар" на то, что происходит в кинематографе.

"Но это процесс тоже естественный. Как правило, в академию приглашаются те, кто работал с американскими компаниями. такая практика существует", — заметил Разлогов.

Он также обратил внимание на то, что большинство из приглашенных в академию россиян работали с режиссером Андреем Звягинцевым. "Звягинцев — номинант академии, так что есть все основания для того, чтобы люди, которые с ним работают, стали известны и признаны за пределами страны", — добавил собеседник агентства.