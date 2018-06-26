Умер поэт Андрей Дементьев

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Известный советский и российский поэт Андрей Дементьев скончался на 90-м году жизни, сообщила РИА Новости его жена Анна Пугач.

"К сожалению, он умер. Я сама только что узнала. Он так хотел дожить до 90-летия. Он еще только 3 июня выступал на фестивале "Красная площадь", общался с читателями, три часа к нему люди стояли, чтобы подписать книгу. Он чувствовал слабость, но самое главное — в нем была сила духа и любовь к жизни", — сказала Пугач.

Она отметила, что поэт хотел, чтобы его похоронили в Твери или в Москве.

Андрей Дементьев — один из самых известных советских поэтов второй половины XX века, автор текстов множества популярных песен, радио- и телеведущий. Почетный член Российской академии художеств, лауреат Государственной премии СССР (1985 год). В 1972-1993 годах работал в журнале "Юность", 12 из них — главным редактором.