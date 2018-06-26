Американская киноакадемия пригласила в свои ряды четырех россиян

ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Российский кинооператор Михаил Кричман, сценарист Олег Негин, монтажер Анна Масс и композитор София Губайдулина получили приглашение вступить в ряды киноакадемиков США, свидетельствует опубликованный в понедельник список новых членов академии кинематографических искусств и наук США.

Киноакадемия, которая ежегодно вручает престижную награду "Оскар", сообщила в понедельник, что пригласила 928 деятелей кино из 59 стран вступить в свои ряды.

Троих российских деятелей американские киноакадемики отметили за картины "Левиафан" и "Нелюбовь", созданные в партнерстве с режиссером Андреем Звягинцевым. За обе эти картины оператор Михаил Кричман был номинирован на премии "Золотой орел" и "Ника". Олег Негин – удостоен приза Каннского кинофестиваля за сценарий к картине "Левиафан", сценарий к картине "Нелюбовь" принес Негину премию "Золотой единорог", а также номинацию на "Золотого орла" и "Нику". Анна Масс в 2015 году также была удостоена премии "Золотой орел" за фильм "Левиафан".

София Губайдулина, которая, сохраняя российское гражданство, живет в Германии, отмечена приглашением киноакадемии США за музыку к фильмам "Вертикаль" (1967) и "Мария – королева Шотландии" (2013).

В киноакадемии, которая в последние годы столкнулась с критикой за то, что большинство ее членов составляют пожилые белые мужчины, сообщили, что 49% приглашенных новых членов — женщины, а 38% от общего числа — представители не белой расы. Больше всего приглашений направлены представителям актерской профессии, в числе новых потенциальных членов киноакадемии — обладатели номинаций на "Оскар" актеры Тимоти Шаламе и Дэниэл Калуя, комедийная актриса Эми Шумер. В киноакадемики США также приглашены французские режиссеры Мишель Гондри и Жан-Пьер Жёне, итальянский режиссер Лука Гуаданьино, корейский режиссер Ли Чхан Дон, режиссер из Китая Лоу Е, американский режиссер Шон Бэйкер и другие. Приглашение в ряды киноакадемии за документалистику наряду с другими режиссерами получил родившийся в Казани американский режиссер Евгений Афинеевский за документальные ленты "Зима в огне" и "Слезы из Сирии".