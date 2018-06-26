МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российский музыкант Андрей Сучилин, которого в конце мая сняли в Португалии с авиарейса из-за вызванного инфекцией неприятного запаха, умер от этой болезни. Об этом написала его близкий друг Лидия Тихонович.

"Андрей ушел", — сообщила она в Facebook

Британская Mirror сообщала, что самолет Амстердам — Гран-Канария сел в португальском Фару из-за "невыносимого запаха" от одного из пассажиров, которого бортпроводники в итоге закрыли в туалете, а после приземления в Португалии сняли с рейса.

Сучилин после инцидента написал в Facebook, что этим пассажиром был он. По словам музыканта, причиной запаха было заболевание, которым он заразился. Тихонович позже уточнила, что у Сучилина начался некроз тканей.

По ее словам, вскоре после инцидента музыкант оказался в реанимации и впал в кому. Ему провели несколько операций, но не смогли остановить некроз, не справлялись сердце, легкие и почки.