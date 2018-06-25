Оркестр musicAeterna исполнит в Москве Четвертую симфонию Малера

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Симфония № 4 и песни из вокального цикла "Волшебный рог мальчика" Густава Малера прозвучат во вторник, 26 июня, в концертном зале имени Чайковского в исполнении оркестра musicAeterna Пермского государственного академического театра оперы и балета, сопрано Анны-Люсии Рихтер и баритона Флориана Беша.
Дирижер — Теодор Курентзис по праву считается одной из самых неординарных фигур современного музыкального театра и желанным гостем в лучших концертных залах мира.
Оркестр musicAeterna был создан Курентзисом в 2004 году в Новосибирске, часть музыкантов переехала в Пермь вслед за худруком в 2011 году. Оркестр выступал в Вене, Лондоне, Париже, Афинах, Амстердаме, Зальцбурге, Москве, Петербурге и многих других городах.
Выступление коллектива на одной из ведущих площадок страны состоится благодаря поддержке генерального спонсора оркестра — банка ВТБ.