Российский фильм "Чик-Чирик" получил первый приз на кинофестивале в Шанхае

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российский фильм Жанны Бекмамбетовой "Чик-Чирик" получил первый приз за лучшую анимацию на Международном кинофестивале в Шанхае (Shanghai International Film Festival), сообщила пресс-служба проекта в понедельник.
"Золотой кубок" за лучший анимационный фильм был вручен руководителю студии CGF и продюсеру фильма Александру Горохову. Фильм студиями Bazelevs Тимура Бекмамбетова и CGF при поддержке студии им. М. Горького.
Один из главных героев фильма — обаятельный и жизнерадостный воробушек. Он сопровождает героиню на протяжении всего жизненного пути: играет с ней, когда она маленькая, и оберегает ее, когда она становится взрослой. Через него зритель видит всю историю ее жизни.
Шанхайский кинофестиваль проходит в Шанхае с 16 по 25 июня.