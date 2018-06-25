Российский фильм "Чик-Чирик" получил первый приз на кинофестивале в Шанхае

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российский фильм Жанны Бекмамбетовой "Чик-Чирик" получил первый приз за лучшую анимацию на Международном кинофестивале в Шанхае (Shanghai International Film Festival), сообщила пресс-служба проекта в понедельник.

© Фото : пресс-служба фильма JMgroup На фестивале "Shanghai International Film Festival" © Фото : пресс-служба фильма JMgroup На фестивале "Shanghai International Film Festival"

"Золотой кубок" за лучший анимационный фильм был вручен руководителю студии CGF и продюсеру фильма Александру Горохову. Фильм студиями Bazelevs Тимура Бекмамбетова и CGF при поддержке студии им. М. Горького.

"Сначала я пыталась делать эту историю сама. Находила людей на фрилансе, мы что-то пробовали, что-то делали, но время шло, а проект почти не продвигался. Тогда я поняла, что мне требуется помощь, и команда проекта решила обратиться в CGF. Сегодня для меня очень большое событие, рада, что фильм приняли и полюбили. Спасибо моей команде за эту победу", — приводит слова Бекмамбетовой пресс-служба.

Один из главных героев фильма — обаятельный и жизнерадостный воробушек. Он сопровождает героиню на протяжении всего жизненного пути: играет с ней, когда она маленькая, и оберегает ее, когда она становится взрослой. Через него зритель видит всю историю ее жизни.

Шанхайский кинофестиваль проходит в Шанхае с 16 по 25 июня.