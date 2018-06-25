"Суперсемейка-2" стала лидером российского проката вторую неделю подряд

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Американский анимационный фильм Брэда Берда "Суперсемейка-2" лидирует в российском прокате со сборами 179,6 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.

Фильм лидирует в прокате вторую неделю, общие сборы картины составили более 666 миллионов рублей.

Спустя 14 лет после первого мультфильма, получившего премию "Оскар", "Суперсемейка" возвращается. По сюжету, Миссис Исключительная выходит на первый план, в то время как Мистеру Исключительному все чаще приходится сидеть дома и приглядывать за детьми. На фоне этого у Суперсемейки появляется новый враг.

На втором месте в рейтинге российского проката — криминальная комедия Гэри Росс "Восемь подруг Оушена" с Сандрой Буллок, Энн Хэтэуэй, Кейт Бланшетт и Хеленой Бонем Картер в главных ролях. Кассовые сборы криминального боевика составили 156,7 миллиона рублей за первый уикенд.

Фильм Хуана Антонио Байона "Мир Юрского периода-2" занял третье место со сборами 77,7 миллиона рублей за выходные. Общие кассовые сборы фильма за три недели проката — более одного миллиарда рублей.

На четвертом месте новинка проката — российская комедия Марюса Вайсберга "Ночная смена". Фильм повествует о рабочем, которому приходится стать стриптизером, чтобы прокормить семью. Картина собрала в прокате 53 миллиона рублей за уикенд.

Замыкает пятерку лидеров американская комедия "Красотка на всю голову" режиссеров Эбби Кон и Марка Силверштейна с Эми Шумер в главной роли, сборы которой составили 14,4 миллиона рублей (общие сборы за три недели проката — 145,4 миллиона рублей).