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Культура

"Россия меня приятно удивила": вратарь Исландии о кино и пенальти Месси

08:0025.06.2018
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВратарь Ханнес Халльдоурссон (Исландия)Вратарь Ханнес Халльдоурссон (Исландия)
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 июня — РИА Новости, Анна Михайлова. Тренер-дантист, защитник-уборщик, вратарь-режиссер — самой необычной командой этого чемпионата мира по футболу по праву считается сборная Исландии. Дебютанты мундиаля, исландцы завоевали любовь фанатов по всему миру непосредственной манерой и слаженностью своей игры. У этой команды дружные болельщики и футболисты с необычными биографиями. Большинство игроков — полупрофессионалы: спортом занимаются в свободное от основной работы время.

Так, 34-летний голкипер сборной, Ханнес Тор Халльдорссон до недавних пор был известен на родине преимущественно как режиссер. Накануне решающей игры с Хорватией Халльдорссон рассказал РИА Новости, как совмещает футбол и кино, что думает о российских болельщиках и почему пенальти Месси не изменит его жизнь.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВратарь Ханнес Халльдорссон (Исландия)
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вратарь Ханнес Халльдорссон (Исландия)

До Евро-2016 мало кто слышал о национальной сборной Исландии. Однако на этот мундиаль команда приехала уже желанным гостем. Не в последнюю очередь из-за колоритных фанатов, которые запомнились всем боевым кличем викингов "Ху!" Впрочем, после первого матча стало понятно, что исландцы настроены на серьезный результат. В игре с одним из фаворитов чемпионата, сборной Аргентины, северяне проявили чудеса стойкости и ушли с поля непобежденными — 1:1.

Герой матча — вратарь Ханнес Тор Халльдорссон, отразивший пенальти самого Лионеля Месси. По нему и не скажешь, что, сняв вратарские перчатки, он часами монтирует видео. В портфолио Халльдорсона-режиссера короткометражные фильмы, рекламные ролики, музыкальные клипы. В частности, он снял видео для композиции Never Forget, с которой Исландия выступила на Евровидении-2012.

Перед чемпионатом мира ваши земляки выпустили прекрасное видео, где они поют народную русскую песню "Калинка" и благодарят страну за гостеприимство. А какие у вас впечатления от России и местных футбольных фанатов?

— Россия меня приятно удивила. Оказывается, это очень радушная страна, наша команда чувствует себя здесь хорошо, и я знаю, что наши фанаты тоже.

Вы считаете себя в первую очередь режиссером или вратарем? Как вам удается совмещать эти занятия в повседневной жизни?

— Я профессиональный футболист, так что, конечно, в первую очередь считаю себя вратарем. Сейчас я сосредоточен на футболе, мало занимаюсь съемками. Сделал только рекламу "Кока-колы" для чемпионата мира. Но я вернусь к кино, когда завершу футбольную карьеру.

Вы знакомы с российским кинематографом? Возможно, есть какой-то полюбившийся вам фильм или режиссер?

— К сожалению, я плохо знаю русское кино, но теперь, после того как увидел Россию, собираюсь восполнить этот пробел.

Помимо того, что вы выступаете на этом чемпионате мира как вратарь, вы также сняли для него тематическое рекламное видео под названием Saman ("Вместе"). Что вдохновляло вас в работе над роликом?

— Меня вдохновили отношения между нашей сборной и болельщиками — всем народом Исландии. У нас уникальная связь, и я хотел запечатлеть это в рекламе. У меня мурашки бегут по коже каждый раз, когда я играю на национальном стадионе перед нашими болельщиками. Хочу, чтобы зрители всего мира ощутили то же самое, когда смотрят это видео.

После того как вы отбили пенальти Лионеля Месси в первом же матче на мундиале в истории Исландии, вы превратились в национального героя. Почувствовали разницу, когда проснулись на следующее утро? Как, по вашему мнению, теперь изменится ваша футбольная карьера?

— Я получил множество сообщений, все меня поздравляли. Я почувствовал себя частью чего-то огромного, представляя Исландию на чемпионате мира. Не уверен, что это изменит мою карьеру. Может да, а может и нет. В одном я не сомневаюсь — меня еще не раз спросят о пенальти Месси.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИгроки сборной Исландии на тренировке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Игроки сборной Исландии на тренировке

Какова ваша главная цель на этом чемпионате?

— Моя цель такая же, как у всей команды, — выйти из группы. Если нам это удастся, мы оценим ситуацию и поставим себе новую задачу.

Вы начали профессиональную футбольную карьеру довольно поздно — в 27 лет, но тем не менее добились впечатляющих результатов. Сегодня мальчишки, которые смотрят чемпионат, видят в вас пример для подражания. Какой совет вы могли бы им дать?

— Спасибо за теплые слова. Могу сказать, что знаю из личного опыта — нет ничего невозможного. Ставьте себе большие цели, и ваши мечты — если вы готовы тяжело работать, не жалеть времени и сил — исполнятся.

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