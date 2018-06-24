Звезды "Игры престолов" сыграли свадьбу

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Звезды сериала "Игра престолов" Роуз Лесли и Кит Харингтон в субботу сыграли свадьбу в Шотландии, сообщает журнал Time.

© AP Photo / Jane Barlow Звезды сериала "Игра престолов" Роуз Лесли и Кит Харингтон сыграли свадьбу © AP Photo / Jane Barlow Звезды сериала "Игра престолов" Роуз Лесли и Кит Харингтон сыграли свадьбу

Бывшие партнеры по фильму обвенчались в старинной церкви Рейн в Абердиншире, находящейся во владении клана Лесли. Отец актрисы Себастьян Лесли владеет замком Уордхилл неподалеку от шотландского города.

Жених и невеста соблюли все традиции: Роуз шла к алтарю в белоснежном кружевном платье с длинной фатой, а ее супруг выбрал классический смокинг. Отец Лесли и вовсе надел килт.

За день до свадьбы в Абердин приехали Эмилия Кларк и Питер Динклэйдж — коллеги Лесли и Харрингтона по сериалу. На торжестве также присутствовали Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Питер Динклэйдж, Джон Брэдли-Уэст и многие другие актеры, снимавшиеся в "Игре престолов".

Харингтон и Лесли объявили о своей помолвке в сентябре 2017 года в газете The Sunday Times.