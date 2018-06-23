Концерт ансамбля Александрова в центре Белграда собрал 5 тысяч человек

БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Концерт российского ансамбля песни и пляски имени Александрова собрал в субботу в Белграде около 5 тысяч зрителей, передает корреспондент РИА Новости.

Днем в субботу членов ансамбля и российского посла Александра Чепурина принял президент Сербии Александр Вучич, который выразил свое личное и всего сербского народа особое отношение к творчеству коллектива, сказав что "не может объяснить, как сильно любит слушать их пение".

Концерт состоялся на площади перед крупнейшим в Сербии и регионе православным храмом святого Саввы в Белграде. Граждане с детьми заполонили пространство перед сценой и храмом.

В программе были песни военных лет, такие как "Священная война", "Смуглянка" и "Журавли", так и "Катюша" и "Коробейники". Подарком для слушателей стала сербская песня "Тамо далеко".

"Сегодня в преддверии знаменательного для сербов дня Видовдан (годовщина битвы 28 июня 1389 года на Косовом поле с турками-османами, которую сербы проиграли) коллектив академического ансамбля песни и пляски российской армии имени А.В. Александрова приветствует братский сербский народ выступлением у храма Святого Саввы", — заявил журналистам руководитель ансамбля Геннадий Саченюк.

По его словам, это уже восьмой визит коллектива в Сербию с 1956 года.

В ноябре 2017 года пространство перед памятником российскому императору Николаю II в сербской столице было официально названо "парком хора Александрова". В мероприятии участвовали члены правительства Сербии, российские дипломаты, представители столичных властей, многие другие официальные лица и простые граждане. В рамках церемонии была открыта памятная таблица с названием парка, символически посажены березы в знак дружбы народов России и Сербии. Кроме того, там выступил хор Александрова, который затем дал несколько концертов в Сербии.

С инициативой назвать парк именем российского ансамбля выступил министр культуры Сербии Владан Вукосавлевич на следующий день после трагедии в декабре 2016 года. Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека, среди которых были 64 сотрудника ансамбля Александрова.