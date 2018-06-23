Плановое лечение: актриса Анна Ардова находится в больнице

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Актриса Театра имени Маяковского Анна Ардова госпитализирована для планового лечения, об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе театра.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что в одной из столичных больниц Ардовой экстренно провели операцию на почке, связанную с тяжелой болезнью.

"Несмотря на то, что юбилейный сезон театра закрывается 28 июня, спектаклей с участием Ардовой на этой неделе нет. В репетициях она тоже не задействована, поэтому и решила пройти плановое лечение сейчас", — сказала пресс-атташе театра Олеся Вартанова.

Биография Анны Ардовой

Анна Ардова родилась в 1971 году в Москве в семье актера и режиссера Бориса Ардова и актрисы московского ТЮЗа Миры Ардовой.

С 16 лет пыталась поступить в театральные ВУЗы, с пятой попытки ее взяли в мастерскую Андрея Гончарова в ГИТИС, из которого она выпустилась в 1995 году. С того же года Ардова играет на сцене Московского академического театра имени Маяковского.

В кино Ардова впервые снялась в 1983 году в возрасте 12 лет в картине "Если верить Лопотухину". Известность получила благодаря скетчкому "Женская лига" на ТНТ, в котором снималась пять сезонов с 2006 по 2009 годы.

В 2009 году ей предложили главная роль в шоу "Одна за всех" на телеканале "Домашний". Проект стал одним из главных хитов канала, который выходил до 2017 года, в 2010 году Ардова получила премию "ТЭФИ" за лучшую женскую роль в этом проекте.