Расовое равенство и мигранты: чем клип Бейонсе и Джей Зи разозлил зрителей

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Анна Михайлова. Новый клип американского рэпера Джей Зи и его жены певицы Бейонсе за неделю набрал более 30 миллионов просмотров. Видео "Apes***t" на сингл с их первого совместного альбома сняли с невиданным размахом, арендовав целый Лувр, однако многие его раскритиковали. РИА Новости разбиралось, чем этот ролик задел и любителей поп-музыки, и ценителей искусства.
Пожалуй, самая известная афроамериканская пара в западном шоу-бизнесе Джей Зи и Бейонсе впервые выпустила совместный альбом. Пластинку "Everything Is Love!" звезды издали под своей супружеской фамилией The Carters. Релиз стал полной неожиданностью для поклонников.
Казалось, сюрприз удался: исполнители дебютировали с девятью песнями и сняли эффектный клип, режиссером которого выступил уже работавший с Бейонсе Рикки Саиз.
Картинка, снятая в Лувре, получилась впечатляющая, но вместо восхищения вызвала у многих раздражение — поп-звезды посягнули на высокую культуру. "Какими же связями и деньгами обладает Бейонсе, чтобы забронировать такое место для клипа?" — вопрошают зрители.
Вообще-то съемки в Лувре — обычное дело. В самом посещаемом музее мира в год проводится до 500 съемок, чаще всего телепрограмм или фильмов. О том, во сколько мог обойтись клип, можно судить по открытым данным за 2015 год: тогда, по информации New York Times, съемочный день в галереях Лувра стоил 17,5 тысячи долларов. Для сравнения, номер с видом на Эйфелеву башню в люксовом отеле Парижа — на пять тысяч дороже.
Клип напоминает экскурсию по музею. Полный набор хрестоматийных шедевров — от "Венеры Милосской" и египетских саркофагов до "Моны Лизы". Именно с канонического кадра у самой знаменитой картины в мире и начинается шестиминутное видео.
Бейонсе и Джей Зи в шелковых костюмах соответственно розового и голубого цвета стоят прямо у шедевра Леонардо да Винчи, что вызвало немало язвительных комментариев — ведь для обычных посетителей картина не только надежно защищена стеклом, но и огорожена.
Одних возмутило, что съемки проходили ночью, когда в музей вход запрещен. Другие иронизируют над тем, с каким пафосом звездная пара пытается поставить свои песни в один ряд с общепризнанными культурными ценностями. Припомнили музыкантам и семейное фото с "Джокондой" четырехлетней давности, где супруги стоят за ограждением, отделяющим полотно от многочисленной публики.
Но в клипе пара диктует свои правила Лувру. Полуголые танцоры лежат на лестнице под скульптурой Ники Самофракийской, а босая Бейонсе в стилизованном древнегреческом платье и Джей Зи в белом костюме с массивной золотой цепью торжественно взирают на них сверху, держась за руки. Дальше чернокожая девушка расчесывает волосы молодому человеку с обнаженным торсом прямо перед "Моной Лизой". Или Бейонсе пляшет в кожаном бюстгальтере перед мумией фараона.
В кадре несколько раз возникает картина французского классика Жака-Луи Давида "Коронование императора Наполеона I и императрицы Жозефины". Ясно, что Бейонсе и Джей Зи ассоциируют себя с императорской четой.
Есть в этой аллегории и другой хорошо считываемый посыл. Афроамериканские танцовщицы и Бейонсе позируют у полотна Давида в обтягивающих трико телесного цвета. Контраст с этой картиной и соседними шедеврами, на которых не изображено ни одного чернокожего героя, бросается в глаза.
Усиливает эффект сцена у "Портрета мадам Рекамье" кисти того же Жака-Луи Давида. Хозяйка некогда популярного парижского салона заказала знаменитому художнику свое изображение в образе одалиски, вальяжно возлежащей на кушетке в белом платье. В клипе перед картиной сидят две чернокожие танцовщицы, их головы обмотаны белой тканью. Режиссер, очевидно, намекает на служанок, которым не нашлось места на портрете Давида.
Завершает музыкальную экскурсию по Лувру знаковый "Портрет негритянки" французской художницы Мари-Гийемин Бенуа. Картина, написанная всего через шесть лет после отмены рабства, стала символом борьбы за права чернокожих и эмансипацию женщин. Его безымянная героиня в белом тюрбане смотрит прямо на зрителя и, не стыдясь, открывает грудь. Так же гордо, почти вызывающе Бейонсе и Джей Зи глядят с экрана в многочисленных статичных кадрах крупным планом.
Пожалуй, важнее всего для понимания этого видео сцена у картины "Плот "Медузы" Теодора Жерико. От болезненной темы прошлого — рабства — музыканты переходят к главной гуманитарной проблеме современности — миграционному кризису. На холсте изображены отчаявшиеся люди на плоту посреди бушующего моря. На этом фоне Джей Зи поет: "Не верю, что мы пережили это".
В песне The Carters неоднократно упоминают, что "живут роскошно". Но миллионам других потомков мигрантов повезло гораздо меньше. А потому главная тема клипа — "из аутсайдеров в короли мира" — выглядит почти как издевка.