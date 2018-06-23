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Культура

Расовое равенство и мигранты: чем клип Бейонсе и Джей Зи разозлил зрителей

08:0023.06.2018
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© YouTube-канал BeyoncéКадр из клипа The CartersКадр из клипа The Carters
© YouTube-канал Beyoncé

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Анна Михайлова. Новый клип американского рэпера Джей Зи и его жены певицы Бейонсе за неделю набрал более 30 миллионов просмотров. Видео "Apes***t" на сингл с их первого совместного альбома сняли с невиданным размахом, арендовав целый Лувр, однако многие его раскритиковали. РИА Новости разбиралось, чем этот ролик задел и любителей поп-музыки, и ценителей искусства.

 

Публикация от Beyoncé (@beyonce)

Пожалуй, самая известная афроамериканская пара в западном шоу-бизнесе Джей Зи и Бейонсе впервые выпустила совместный альбом. Пластинку "Everything Is Love!" звезды издали под своей супружеской фамилией The Carters. Релиз стал полной неожиданностью для поклонников.

Казалось, сюрприз удался: исполнители дебютировали с девятью песнями и сняли эффектный клип, режиссером которого выступил уже работавший с Бейонсе Рикки Саиз.

Картинка, снятая в Лувре, получилась впечатляющая, но вместо восхищения вызвала у многих раздражение — поп-звезды посягнули на высокую культуру. "Какими же связями и деньгами обладает Бейонсе, чтобы забронировать такое место для клипа?" — вопрошают зрители.

Вообще-то съемки в Лувре — обычное дело. В самом посещаемом музее мира в год проводится до 500 съемок, чаще всего телепрограмм или фильмов. О том, во сколько мог обойтись клип, можно судить по открытым данным за 2015 год: тогда, по информации New York Times, съемочный день в галереях Лувра стоил 17,5 тысячи долларов. Для сравнения, номер с видом на Эйфелеву башню в люксовом отеле Парижа — на пять тысяч дороже.

© YouTube-канал BeyoncéКадр из клипа The Carters
© YouTube-канал Beyoncé
Кадр из клипа The Carters

Клип напоминает экскурсию по музею. Полный набор хрестоматийных шедевров — от "Венеры Милосской" и египетских саркофагов до "Моны Лизы". Именно с канонического кадра у самой знаменитой картины в мире и начинается шестиминутное видео.

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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Бейонсе и Джей Зи в шелковых костюмах соответственно розового и голубого цвета стоят прямо у шедевра Леонардо да Винчи, что вызвало немало язвительных комментариев — ведь для обычных посетителей картина не только надежно защищена стеклом, но и огорожена.

Одних возмутило, что съемки проходили ночью, когда в музей вход запрещен. Другие иронизируют над тем, с каким пафосом звездная пара пытается поставить свои песни в один ряд с общепризнанными культурными ценностями. Припомнили музыкантам и семейное фото с "Джокондой" четырехлетней давности, где супруги стоят за ограждением, отделяющим полотно от многочисленной публики.

© YouTube-канал BeyoncéКадр из клипа The Carters
© YouTube-канал Beyoncé
Кадр из клипа The Carters

Но в клипе пара диктует свои правила Лувру. Полуголые танцоры лежат на лестнице под скульптурой Ники Самофракийской, а босая Бейонсе в стилизованном древнегреческом платье и Джей Зи в белом костюме с массивной золотой цепью торжественно взирают на них сверху, держась за руки. Дальше чернокожая девушка расчесывает волосы молодому человеку с обнаженным торсом прямо перед "Моной Лизой". Или Бейонсе пляшет в кожаном бюстгальтере перед мумией фараона.

В кадре несколько раз возникает картина французского классика Жака-Луи Давида "Коронование императора Наполеона I и императрицы Жозефины". Ясно, что Бейонсе и Джей Зи ассоциируют себя с императорской четой.

© YouTube-канал BeyoncéКадр из клипа The Carters
© YouTube-канал Beyoncé
Кадр из клипа The Carters

Есть в этой аллегории и другой хорошо считываемый посыл. Афроамериканские танцовщицы и Бейонсе позируют у полотна Давида в обтягивающих трико телесного цвета. Контраст с этой картиной и соседними шедеврами, на которых не изображено ни одного чернокожего героя, бросается в глаза.

Усиливает эффект сцена у "Портрета мадам Рекамье" кисти того же Жака-Луи Давида. Хозяйка некогда популярного парижского салона заказала знаменитому художнику свое изображение в образе одалиски, вальяжно возлежащей на кушетке в белом платье. В клипе перед картиной сидят две чернокожие танцовщицы, их головы обмотаны белой тканью. Режиссер, очевидно, намекает на служанок, которым не нашлось места на портрете Давида.

© YouTube-канал BeyoncéКадр из клипа The Carters
© YouTube-канал Beyoncé
Кадр из клипа The Carters

Завершает музыкальную экскурсию по Лувру знаковый "Портрет негритянки" французской художницы Мари-Гийемин Бенуа. Картина, написанная всего через шесть лет после отмены рабства, стала символом борьбы за права чернокожих и эмансипацию женщин. Его безымянная героиня в белом тюрбане смотрит прямо на зрителя и, не стыдясь, открывает грудь. Так же гордо, почти вызывающе Бейонсе и Джей Зи глядят с экрана в многочисленных статичных кадрах крупным планом.

Пожалуй, важнее всего для понимания этого видео сцена у картины "Плот "Медузы" Теодора Жерико. От болезненной темы прошлого — рабства — музыканты переходят к главной гуманитарной проблеме современности — миграционному кризису. На холсте изображены отчаявшиеся люди на плоту посреди бушующего моря. На этом фоне Джей Зи поет: "Не верю, что мы пережили это".

В песне The Carters неоднократно упоминают, что "живут роскошно". Но миллионам других потомков мигрантов повезло гораздо меньше. А потому главная тема клипа — "из аутсайдеров в короли мира" — выглядит почти как издевка.

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Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Billi Dzgonse
Вот вот. Мигранты в США работают за гроши до самой смерти. А эта сказка просто приманка для новых поколений рабов.
08:41
23.06.2018
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