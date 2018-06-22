Умер писатель, поэт и драматург Наум Коржавин

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В США на 93-м году жизни скончался поэт, писатель и драматург Наум Коржавин. Об этом в Facebook сообщила музыкант Вероника Долина.

"Коржавин умер только что", — написала она.

Наум Коржавин (настоящее имя Наум Мандель. — Прим. ред.) родился 14 октября 1925 года в Киеве. В 1945 году поступил в Литературный институт имени А. М. Горького в Москве.

В 1947 году Коржавина арестовали в рамках кампании "по борьбе с космополитизмом". После этого его на несколько лет сослали в Сибирь, а затем в Караганду. В 1956 году писателя реабилитировали.

В 1973 году он эмигрировал в США. После начала перестройки писатель несколько раз приезжал в Москву.

Известность Коржавину принесли публикации в альманахе "Тарусские страницы" в 1961 году. В 1963 году в СССР вышел первый сборник поэта "Годы".

Коржавин стал лауреатом литературных премий "Большая книга" (2006 год) и "Поэт" (2016 год).