В Мариинском театре опровергли сообщения об отмене концерта Гергиева в ФРГ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Информация о том, что художественный руководитель Мариинского театра дирижер Валерий Гергиев отменил свое выступление в немецком Бад-Киссингене по рекомендации врача, не соответствует действительности, маэстро не планировал участвовать в концерте в ФРГ, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра Анна Касаткина.

Ранее организаторы фестиваля Kissinger Sommer сообщили, что Гергиев по рекомендации врача не будет участвовать в концерте Российско-немецкой музыкальной академии в Бад-Киссингене 23 июня.

"У маэстро Гергиева не было в плане выступлений концерта 23 июня в Бад-Киссингене. Сейчас в Санкт-Петербурге проходит Фестиваль "Звезды белых ночей", и у маэстро сегодня и завтра по два концерта. И вчера на премьере оперы "Царская невеста" в Мариинском театре за дирижерским пультом стоял Валерий Гергиев", — сказала Касаткина.