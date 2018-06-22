Гергиев по рекомендации врача отменил концерт в ФРГ, сообщили организаторы

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Художественный руководитель Мариинского театра дирижер Валерий Гергиев по рекомендации врача не будет участвовать в концерте Российско-немецкой музыкальной академии в немецком городе Бад-Киссинген 23 июня, сообщается на официальном сайте фестиваля Kissinger Sommer.

"К сожалению, Валерий Гергиев был вынужден передать концерт, запланированный 23 июня в Бад-Киссингене, его коллеге Александру Сладковскому. По совету своего доктора, господин Гергиев в будущем должен быть менее активен как дирижер и отменил некоторые концерты, один из которых — концерт с Российско-немецкой музыкальной академией в Бад-Киссингене. Команда Kissinger Sommer планирует пригласить оркестр и Валерия Гергиева на один из последующих фестивалей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Сладковский заменит Гергиева по рекомендации маэстро. Сладковский, подчеркнули организаторы фестиваля, хорошо знаком с работой Гергиева, что делает его идеальным кандидатом для замены дирижера.

Вместо запланированных произведений Римского-Корсакова и Брункера оркестр Российско-немецкой музыкальной академии исполнит в Бад-Киссингене Второй фортепианный концерт Рахманинова (солист Бехзод Абдураимов). Во втором отделении концерта можно будет услышать симфонию Шуберта ("Большую"), которую композитор посвятил Венскому обществу друзей музыки в 1826 году.

По просьбе Гергиева также были изменены программы концертов в Санкт-Петербурге и Берлине, сообщили организаторы Kissinger Sommer.