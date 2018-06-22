Гойко Митич и Гоша Куценко на "Балканском рубеже": в Москве снимут о Косово

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Сербский актер Гойко Митич, известный всем бывшим советским гражданам по роли индейца Чингачгука, прилетел в Москву на несколько дней на съемки масштабного российского-сербского фильм Андрея Волгина "Балканский рубеж", сцены с участием актера снимали в историческом "доме Вильямсов", где побывала корреспондент РИА Новости.

Сюжет фильма основан на реальной истории, действие происходит в 1999 году в Югославии. НАТО бомбит Сербию и отдает Косово на разграбление албанским бандитам. Аэродром "Слатина" (Приштина) переходит под контроль полевого командира Смука. Российские спецназовцы Андрей Шаталов (Антон Пампушный) и Бек Етхоев (Гоша Куценко) с небольшим отрядом по заданию военного руководства проводят дерзкую операцию по захвату аэродрома. Из Боснии в Косово в 600-километровый марш-бросок устремляется российский десантный батальон. Счет идет на минуты, и все складывается против героев…

Сербия в "доме Вильямсов"

Сцену в доме сербского спекулянта снимают в московском деревянном двухэтажном особняке, так называемом "доме Вильямсов", построенном по типовому английскому проекту в 1872 году русским естествоиспытателем Климентом Тимирязевым для сотрудников Московского университета и Петровской земледельческой и лесной академии, ныне сельскохозяйственной академии носящей его имя. Первый этаж занимал отечественный почвовед Василий Вильямс, сейчас в доме живут его потомки.

По словам исполнительного продюсера фильма Анастасии Пелевиной, уговорить их сдать дом "киношникам" на несколько дней удалось не сразу. Обитатели дома за съемочной группой приглядывают, чтобы порядок блюли.

Съемочная группа расположилась на приусадебном участке, утопающем в зелени. В непосредственной близости Тимирязевский лес.

В видавшем виде особняке — "150 лет без капремонта" – по сюжету сербский барыга, к которому приходит герой Антона Пампушного за поддельным паспортом, празднует день рождения дочери. Из дома на улицу то и дело снуют дети. Раздается команда: "Детей — в кадр!". Детей собирают по участку и рассаживают за столом. Пока идут съемки в небольшой комнате, посторонних на площадку не пускают — слишком мало места, актерам и группе не развернуться.

Генеральный продюсер фильма Вадим Быркин разрешил корреспонденту РИА Новости одним глазом взглянуть на интерьер "сербского" дома. На стенах — флаги известных белградских футбольных клубов "Црвена звезда" и "Партизан", живописные полотна, комната забита картинами и антиквариатом, которым по сюжету торгует хозяин дома.

© Фото : предоставлены съемочной группой вильма "Балканский рубеж" Югославский Актер Гойко Митич во время съемок фильма "Балканский рубеж" © Фото : предоставлены съемочной группой вильма "Балканский рубеж" Югославский Актер Гойко Митич во время съемок фильма "Балканский рубеж"

Стрелять так стрелять



Гойко Митич в полицейской форме еще не в кадре – отдыхает снаружи, пьет чай, наблюдая за курами, привезенными на съемки для оживления двора. Птицы свое отработали и мирно кудахчут в клетке.

Корреспонденту РИА Новости актер рассказал, что снимается у российского режиссера впервые и, строго говоря, впервые играет серба. После звездной роли индейца Чингачгука актер переехал жить в Берлин, в Германии ему постоянно предлагали роли "плохих русских", так как он хорошо знает язык.

"И сейчас предлагают, я чаще отказываюсь, все не переиграешь и всех денег не заработаешь. Хочу пожить для себя", — рассказал Митич.

Сценарий фильма, сопродюсером которого выступил соотечественник Гойко актер Милош Бикович ("Кухня", "Отель Элион"), привлек Митича, так как "война в Югославии – личная трагедия для каждого серба". Бикович играет в фильме роль полицейского, который участвует в облаве в доме вместе с Гойко.

© Фото : предоставлены съемочной группой вильма "Балканский рубеж" Югославский Актер Гойко Митич во время съемок фильма "Балканский рубеж" © Фото : предоставлены съемочной группой вильма "Балканский рубеж" Югославский Актер Гойко Митич во время съемок фильма "Балканский рубеж"

"Мне было 11 лет, когда нас бомбили США, для меня лично важна эта история, чтобы сохранить память об этой войне для молодого поколения. Надеюсь, что фильм зрителям понравится, надеюсь, он будет масштабным и зрелищным", — рассказал Бикович.

Быркин отметил, что актеров к съемкам готовили военные консультанты, учили стрельбе, рукопашному бою. По его словам, 78-летний Митич отказался в сценах драк от каскадеров.

"А зачем мне каскадеры? Я побегать и подраться еще могу и сам", — засмеялся Митич. Глядя на "Чингачгука" сомнений в том, что может — не возникает, он находится в прекрасной физической форме.

На площадке появился Куценко — приехал познакомиться с Митичем. На съемках они еще не встречались. "Здравствуйте, я сопродюсер и актер. Рад вас видеть. Вы материал смотрели? Мы уже сняли всю спецоперацию, все самое главное…" — приветствовал Гойко Куценко.

Куценко подтвердил журналистам, что к съемкам готовились очень серьезно, консультанты были "шикарные".

"Я сейчас в муху попаду на лету, столько мы стреляли", — смеялся Куценко, исполнивший в фильме роль командира российского спецотряда Бека.

© Фото : предоставлены съемочной группой вильма "Балканский рубеж" Югославский Актер Гойко Митич во время съемок фильма "Балканский рубеж" © Фото : предоставлены съемочной группой вильма "Балканский рубеж" Югославский Актер Гойко Митич во время съемок фильма "Балканский рубеж"

Реальность и кино



"Эту картину мы придумывали три года. Мой друг-словак Васел — патриотически настроенный, он любит Россию, он спросил меня, почему мы не снимаем патриотических фильмов о современных событиях – в основном они о Великой Отечественной войне. И мы вспомнили о нашей российской спецоперации по захвату аэропорта "Слатина", которой командовал майор ГРУ Юнус-Бек Евкуров, нынешний глава Ингушетии", — рассказал Куценко.

По словам актера, сценарий писали два года. Первый вариант написал его друг писатель-фантаст, который поднял все архивы. На базе 400-страничного сценария была написана книга и новый вариант сценария.

"Это все-таки не абсолютно документальная история, самое сложное — это рассказать о реальных событиях и реальных людях, сохранив правду и всё-таки сделать из этого кино", — добавил Куценко.

По его словам, съемки разбили на две части, первую – военные сцены — отсняли в Сербии осенью, в середине июля завершаются съемки в России. Выход фильма в прокат планируется зимой 2019 года, в 20-летнюю годовщину косовских событий.