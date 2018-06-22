МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Австралийский рок-музыкант Ник Кейв назвал своих российских фанатов дикими и признался, что играть концерты в России всегда было удовольствием для него.

Мультиинструменталист, композитор, поэт и писатель Ник Кейв выступит с группой Nick Cave & The Bad Seeds 25 июля в клубе A2 в Санкт-Петербурге и 27 июля в клубе Stadium в Москве.

"Я никогда не считал российскую публику угрюмой. Она дикая, но я думаю, что она чувствует родство с темными мрачными мотивами, которые пронизывают мою музыку. Для меня всегда большое удовольствие играть концерты в России", — сказал Кейв в интервью РИА Новости.

По его словам, на концертах в России он сыграет песни со старых альбомов, а также с его последней пластинки "Skeleton tree".

"Я чувствую особую связь с этой пластинкой. Я не был уверен насчет нее, когда мы только ее выпустили, но потом постепенно она мне стала нравиться, особенно концертные версии песен. "Girl in Amber" — это песня, которая всегда действует на меня на очень глубоком уровне, и мы играем красивую версию "Magneto", медленную, темную и странную", — рассказал музыкант.

Кейв подчеркнул, что ему не надоедает играть свои старые песни и хиты, потому что они меняются с каждым годом от одного концерта к другому. "Они находятся в состоянии постоянного изменения и движения. Они постоянно меняют форму", — добавил собеседник агентства.