Музыкант Ник Кейв рассказал про своего любимого русского писателя

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Известный рок-музыкант Ник Кейв рассказал РИА Новости, что его самым любимым писателем является Федор Достоевский, а любимым произведением – "Сон смешного человека".

Мультиинструменталист, композитор, поэт и писатель Ник Кейв выступит с группой Nick Cave & The Bad Seeds 25 июля в клубе A2 в Санкт-Петербурге и 27 июля в клубе Stadium в Москве.

Ранее музыкант рассказывал, что его предыдущая группа Birthday Party получила такое название из-за впечатления, оставшегося от одной из сцен романа Достоевского "Преступление и наказание".

"Мой любимый русский писатель, может, даже просто мой самый любимый писатель – это Федор Достоевский. Мне особенно нравится его рассказ "Сон смешного человека". Мне нравится его психоделическая природа, поиск смысла жизни и общий мистический стиль повествования. Мне нравится его концовка, которая, в общем-то, очевидная, но правдивая: мы должны любить друг друга так же, как любим самих себя. Красиво", — сказал Кейв.