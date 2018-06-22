Музыкант Ник Кейв хотел бы поработать со Звягинцевым

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Австралийский рок-музыкант Ник Кейв хотел бы написать музыку к фильму российского режиссера Андрея Звягинцева, об этом музыкант рассказал РИА Новости в пятницу.

Мультиинструменталист, композитор, поэт и писатель Ник Кейв выступит с группой Nick Cave & The Bad Seeds 25 июля в клубе A2 в Санкт-Петербурге и 27 июля в клубе Stadium в Москве.

"Я видел "Нелюбовь", последний фильм Андрея Звягинцева, несколько месяцев назад. Мне было мучительно его смотреть, меня мутило, когда я уходил из кинотеатра. Но это невероятно сильный фильм. Чистая мизантропия. Я бы хотел написать музыку для этого режиссера. Все, что угодно", — сказал Кейв.