Последний герой "Собибора": памятник Печерскому должен стоять в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июня – РИА Новости. Последний из оставшихся в живых участник восстания в нацистском лагере "Собибор" красноармеец Семен Розенфельд считает, что открытый в Израиле памятник Александру Печерскому должен быть перенесен в музей Яд ва-Шем — израильский национальный мемориал холокоста в Иерусалиме. О своей позиции по этому вопросу, о знакомстве с организатором восстания в концлагере, а также о своей нелегкой судьбе он рассказал в разговоре с РИА Новости.

Розенфельду 95 лет, он живет в местечке Яд-Беньямин центрального региона Израиля, вблизи Тель-Авива. Его сын Михаил говорит, что вырос на семейных рассказах о войне, о плене и о Победе. 22 июня артиллерийский полк, где служил Семен Розенфельд, встретил в Белоруссии. "С тяжелыми боями выходили из окружения. Под Могилевом в числе многих однополчан попал в плен, оказался в минском гетто. А в сентябре 1943 года еврейских военнопленных отправили в "Собибор" — здесь я воочию увидел нацистскую машину смерти", — вспоминает бывший узник концлагеря.

Четверть миллиона евреев Европы были здесь уничтожены в газовых камерах. И все же оказались люди, способные на сопротивление. С Александром Печерским, который стал руководителем массового побега, Розенфельд был знаком еще по минскому гетто. Вместе они совершили подвиг, вошедший в историю как единственное удавшееся восстание узников концлагеря времен Второй мировой войны.

После побега Розенфельд вернулся в строй, присоединился к 39-й гвардейской мотострелковой дивизии и продолжил воевать. Победу встретил в Берлине.

Лишь 53 бывших узника "Собибора" дожили до конца войны. "Мы неоднократно встречались при Советском Союзе, пока были моложе, но время делает свое дело. Один за одним уходили мои товарищи. До сих пор жалею, что не смог попрощаться со своим другом Сашей Печерским, который умер в 1990 году в Ростове-на-Дону. Только передал деньги его вдове", — вспоминает Розенфельд.

Шесть лет назад при участии Розенфельда и клуба имени Печерского в Тель-Авиве установили памятник отважному руководителю восстания. К 75-летию со дня побега, 14 октября 2018 года, сообщил заместитель председателя Тель-Авивского отделения Союза ветеранов Израиля Владимир Татишвили, памятник будет отреставрирован, здесь ожидают приезда режиссера фильма "Собибор" и исполнителя роли Печерского Константина Хабенского.

Тема "Собибора" весьма чувствительна в Израиле. Так, профессор Яков Шаевич, долгие годы разыскивавший документы и доказательства преступлений в "Собиборе", считает, что "памятнику нужно найти более подходящее место". "Сейчас он находится во дворе дома, где живут израильские пенсионеры – здесь тихо и зелено. Но как символ несгибаемости человеческого духа он заслуживает более торжественного звучания", — сказал РИА Новости профессор.

Семен и Михаил Розенфельды придерживаются того же мнения. По просьбе отца Михаил обратился к директору музея Яд ва-Шем — израильского национального мемориала холокоста – с предложением перенести памятник Печерскому на территорию музея в Иерусалиме.

Сам Семен Розенфельд говорит, что не может смириться только с одним — не все преступники "Собибора" получили заслуженное наказание. Охранника Ивана Демьянюка по кличке "Иван Грозный" так и не осудили. Комендант "Собибора" Карл Френцель получил пожизненное заключение, но позже был освобожден.

Несмотря на возраст, Семен Розенфельд по-прежнему чувствует себя в строю. Самую большую радость ему доставляют приезжающие навестить внуки и правнуки. "Ради памяти людей, погибших от рук нацистских преступников, необходимо помнить и рассказывать новым поколениям о борьбе узников специального лагеря смерти "Собибор", — считает он.