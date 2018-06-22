Последний герой "Собибора": памятник Печерскому должен стоять в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июня – РИА Новости. Последний из оставшихся в живых участник восстания в нацистском лагере "Собибор" красноармеец Семен Розенфельд считает, что открытый в Израиле памятник Александру Печерскому должен быть перенесен в музей Яд ва-Шем — израильский национальный мемориал холокоста в Иерусалиме. О своей позиции по этому вопросу, о знакомстве с организатором восстания в концлагере, а также о своей нелегкой судьбе он рассказал в разговоре с РИА Новости.
Розенфельду 95 лет, он живет в местечке Яд-Беньямин центрального региона Израиля, вблизи Тель-Авива. Его сын Михаил говорит, что вырос на семейных рассказах о войне, о плене и о Победе. 22 июня артиллерийский полк, где служил Семен Розенфельд, встретил в Белоруссии. "С тяжелыми боями выходили из окружения. Под Могилевом в числе многих однополчан попал в плен, оказался в минском гетто. А в сентябре 1943 года еврейских военнопленных отправили в "Собибор" — здесь я воочию увидел нацистскую машину смерти", — вспоминает бывший узник концлагеря.
Четверть миллиона евреев Европы были здесь уничтожены в газовых камерах. И все же оказались люди, способные на сопротивление. С Александром Печерским, который стал руководителем массового побега, Розенфельд был знаком еще по минскому гетто. Вместе они совершили подвиг, вошедший в историю как единственное удавшееся восстание узников концлагеря времен Второй мировой войны.
После побега Розенфельд вернулся в строй, присоединился к 39-й гвардейской мотострелковой дивизии и продолжил воевать. Победу встретил в Берлине.
Шесть лет назад при участии Розенфельда и клуба имени Печерского в Тель-Авиве установили памятник отважному руководителю восстания. К 75-летию со дня побега, 14 октября 2018 года, сообщил заместитель председателя Тель-Авивского отделения Союза ветеранов Израиля Владимир Татишвили, памятник будет отреставрирован, здесь ожидают приезда режиссера фильма "Собибор" и исполнителя роли Печерского Константина Хабенского.
Семен и Михаил Розенфельды придерживаются того же мнения. По просьбе отца Михаил обратился к директору музея Яд ва-Шем — израильского национального мемориала холокоста – с предложением перенести памятник Печерскому на территорию музея в Иерусалиме.
Несмотря на возраст, Семен Розенфельд по-прежнему чувствует себя в строю. Самую большую радость ему доставляют приезжающие навестить внуки и правнуки. "Ради памяти людей, погибших от рук нацистских преступников, необходимо помнить и рассказывать новым поколениям о борьбе узников специального лагеря смерти "Собибор", — считает он.