Симфонический оркестр Большого театра бесплатно сыграет 24 июня в Москве

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Симфонический оркестр Большого театра под управлением его музыкального руководителя и главного дирижера Тугана Сохиева 24 июня выступит на Театральной площади в Москве во время чемпионата мира по футболу, сообщил генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт.

Он рассказал, что концерт пройдет в рамках проекта "Опера без границ", который начался еще в 1993 году в Мюнхене, а затем стал проводиться еще в двух городах — в Берлине и Лондоне. За время его существования в нем успели поучаствовать звезды мировой оперной сцены, в том числе Анна Нетребко и Пласидо Доминго, зрителями стали около четырехсот тысяч человек.

"Теперь после долгой подготовки и планирования мы наконец-то готовы объявить, что запускаем этот проект в Москве. Конечно, Москва — самый большой город Европы, и мы устраиваем концерт во время чемпионата мира по футболу, когда глаза всего мира прикованы в Москве", — сказал журналистам Тойхерт.

Он уточнил, что концерт пройдет в 24 июня на Театральной площади, которая может вместить около пяти тысяч зрителей. "Есть разговоры, что зрителей будет больше. Мы думаем, что поклонники футбола будут привлечены возможностью

услышать музыкальное искусство Большого театра", — добавил он.

В свою очередь Туган Сохиев отметил, что программу выступления старались сделать максимально разнообразной, чтобы угодить всем зрителям. На концерте можно будет услышать произведения Михаила Глинки, Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Гаэтано Дониццети. "Мы рассчитали программу на полтора часа и постарались, чтобы по звуку все было максимально качественно. Надеюсь, что зрителю эта программа понравится", — заметил он.

При этом директор Большого театра Владимир Урин выразил надежду, что эти концерты станут проводиться в Москве постоянно, несмотря на то, что погода не всегда позволяет проводить мероприятия на открытом воздухе.

"Очень важно, чтобы мы выходили за рамки театра, и у тех, у кого не всегда есть возможность пойти в Большой театр, будет возможность услышать выступление его симфонического оркестра", — подчеркнул он.