Столицей музыки в стиле метал в Финляндии стал городок Леми

ХЕЛЬСИНКИ, 21 июн — РИА Новости. Небольшой городок Леми с населением около 3 тысяч человек в юго-восточной Финляндии стал победителем в конкурсе министерства иностранных дел страны на звание The Capital of Metal (столицы музыки в стиле метал), сообщает ведомство в четверг.

Титул присуждается населенному пункту с самым большим количеством музыкальных групп, исполняющих подобную музыку, на душу населения. После напряженного соревнования с финским городом Йоэнсуу, Леми выиграл титул, говорится в сообщении.

"Это, конечно, большая честь для небольшого муниципалитета. В Леми музыка всегда играла большую роль в жизни людей, и благодаря сильному духу сообщества группы были активными и присоединились к кампании. Мы действительно хотим поблагодарить все группы и тех, кто был вовлечен в кампанию", — заявил мэр Леми Юсси Стоор.

Суть конкурса сводилась к тому, что на специальном сайте с картой страны все музыкальные коллективы, исполняющие музыку в тяжелом стиле, могли оставить информацию о своем существовании. В итоге на карте было отмечено примерно 1,3 тысячи музыкальных групп, и почти 7 тысяч друзей данных коллективов отметили, что они являются их фанатами.

Титул будет вручен мэру Леми на музыкальном фестивале Tuska Open Air Metal Festival, который пройдет с 29 июня по 1 июля в Хельсинки, уточняется в сообщении.