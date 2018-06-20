Пол Маккартни впервые после пятилетнего перерыва выпустит новый альбом

ЛОНДОН, 20 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Британский музыкант, экс-участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни 7 сентября выпустит новый сольный альбом под названием Egypt Station. Об этом говорится на официальном сайте певца и композитора.
Как признается музыкант, ему нравится название Egypt Station, так как оно соответствует концепции альбома, в котором песни как бы перетекают одна в другую, как станции на пути путешественника.
"Egypt Station начинается на первой станции, первой песне, и потом каждая последующая песня следует как новая станция", — пояснил свою задумку Маккартни.
В настоящее время сайт музыканта предлагает сделать предзаказ альбома, аудиоверсия которого продается за 13,99 доллара.
New album 'Egypt Station' arriving 7th September featuring singles ‘I Don’t Know’ and ‘Come On To Me'. Pre-order HERE: https://t.co/OZdrm3ZVNV Full details HERE: https://t.co/w2s1tvfHNA #EgyptStation pic.twitter.com/x2C0ExH3oG— Paul McCartney (@PaulMcCartney) 20 июня 2018 г.