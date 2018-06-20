Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Актер Юрий Ароян скончался в возрасте 67 лет в Санкт-Петербурге, сообщает "Пятый канал".

Тело артиста нашли в его квартире на Почтамтской улице. Причина смерти не раскрывается.

© Гостелерадио (1984) Кадр из телесериала "Макар-следопыт" © Гостелерадио (1984) Кадр из телесериала "Макар-следопыт"

По данным телеканала, в квартире актера было найдено оружие. Соседи Арояна также рассказали правоохранителям, что в последнее время артист злоупотреблял спиртными напитками.

Информацию о смерти актера также подтвердили его друзья в соцсетях.

"Сегодня на 68 году жизни скончался артист кино Юрий Ароян", — написал в соцсети "ВКонтакте" один из друзей актера Марк Портной.

"19 июня 2018 в Петербурге умер Юра. Царствие небесное и вечный покой светлому, талантливому, жизнерадостному и доброму человеку", — написала во "ВКонтакте" близко знавшая артиста Татьяна Муртазина.

Юрий Ароян родился в Ткибули. После окончания Ярославского театрального училища имени Волкова стажировался в Московском цирке на Цветном бульваре, а затем работал в нескольких театрах России. Наибольшую известность Арояну принесли роли в сериалах "Бандитский Петербург", "Агент национальной безопасности", и "Улицы разбитых фонарей".