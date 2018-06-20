Театр Наций представит премьеру спектакля "Утопия"

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Режиссер Марат Гацалов, который уже работал в Театре Наций над спектаклем "Дыхание", номинированным на премию "Золотая маска", поставил на этой сцене новый спектакль "Утопия". Премьерные показы пройдут 20, 21 и 22 июня, сообщили в пресс-службе театра.

"Утопия" — пьеса одного из лучших современных драматургов Михаила Дурненкова, с работы над текстом которого началась режиссерская карьера Гацалова. Он дебютировал в 2008 году пьесой драматурга "Хлам", а в 2010 поставил его пьесу "Экспонаты".

В спектакле "Утопия" впервые на сцену театра Наций выйдет народный артист России Андрей Соколов, звезда советского кинохита "Маленькая Вера". Он исполнит роль успешного бизнесмена, попытавшегося воссоздать утопию в российской глубинке. Герои спектакля – люди, у которых почти не осталось надежды. Есть только "Утопия" – старое, прогоревшее когда-то кафе, которое вдруг решил возродить бизнесмен из столицы.

"Мне кажется, что все утопии не про то, как сделать наше общество разумнее, добрее и лучше, а про общность, про возможность быть вместе. Утопия – это когда придумано нечто технологическое или наоборот гуманитарное, что позволяет космосу одного человека быть близким и доступным космосу другого. Потому что этот пресловутый другой есть и ад, и рай, и ветер, и облака, и травы, и звери, и воспоминания, и закат в дачном окне, и отпечаток надышанного детского пятачка на этом самом стекле", — сказал Дурненков.

По словам драматурга, и "наша история, этот бесконечный и тягучий российский сон, она в том числе о попытке добиться этой одинаковости и понятности, сравнять личность всех со всеми, построить гигантский коллективный муравейник добра и созидания".

Вместе с режиссером над постановкой работали сценограф Ксения Перетрухина, художник по костюмам Леша Лобанов, композитор Сергей Невский, хореограф Татьяна Гордеева.