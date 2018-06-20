В Шанхае состоялась мировая премьера российского анимационного кукольного фильма «Гофманиада». В российский прокат лента выходит в октябре. Работа над картиной велась более 15 лет. Съемочной группе во главе с режиссером Станиславом Соколовым помогал художник Михаил Шемякин.
В интервью РИА Новости авторы рассказали, как реализовывался этот масштабный проект и чем писатель-романтик Гофман близок обитателям современных мегаполисов.
Днем — юрист, по вечерам — писатель, поэт, композитор и музыкальный критик. Эрнст Теодор Амадей Гофман — таково полное имя автора, которого в России знает, наверное, каждый ребенок по сказке «Щелкунчик». Кстати, имя Амадей он взял себе сам, в честь любимого композитора Моцарта.
«Он был человеком разносторонним. Это фигура интересная для кино и тем более для анимации, настоящий кладезь идей. Все действие в его произведениях происходит на грани реальности и фантазии», — говорит режиссер «Гофманиады» Станислав Соколов.
Еще четверть века назад он задумал снять анимационный фильм по произведениям немецкого писателя. Но для тех времен, по словам режиссера, такой герой был неприемлем: слишком много мистики.
К работе над картиной приступили в начале нулевых, однако из-за трудностей на студии «Союзмультфильм» проект растянулся на десятилетия. Сценарий Станислав Соколов писал вместе с драматургом Виктором Славкиным, который уже ушел из жизни.
Главным персонажем сделали самого Гофмана, его дневниковые записи и послужили основой фильма. Кроме того, авторы использовали мотивы трех сказок писателя — «Крошка Цахес», «Золотой горшок» и «Песочный человек». В основе многих его произведений — реальные жизненные коллизии. Войны, изгнания, счастливые встречи и несчастные истории любви: в сказках Гофмана переплелись эпизоды его биографии и вымышленный фантастический мир, говорит Соколов.
Фигура Гофмана сегодня очень актуальна. Многие, как и он, занимаются не самой интересной работой. Но в душе они художники и поэты
«Он был профессиональным юристом, однако писал о музыке, сам сочинял и даже преподавал. Занятия искусством — это еще и путь к фантазии, душевному обогащению, это помогает найти выход из кризисных ситуаций. Человек может создать воображаемый мир, спрятаться в нем», — уверен режиссер.
Таков был романтик Гофман. Таким же получился и полуторачасовой анимационный фильм с колоритными героями, чудными персонажами.
Съемочная группа пристально изучала живопись и гравюры тех лет, тщательно воссоздавая на экране дворцовую архитектуру, садовое искусство, костюмы и прически эпохи. К примеру, для хореографии художник-аниматор Алла Соловьева просматривала видеореконструкции старинных танцев, которые потом переносила в фильм. Работа над одним эпизодом из нескольких сцен могла занять около месяца.
«С одной стороны, герои нашего фильма — это люди, которые существовали на самом деле. В произведениях Гофмана есть реальные бюргеры, девушки, в которых он влюблялся».
Но все персонажи гротескные. Они утрированы: у них большие лица и головы, увеличены глаза.
«Некоторые похожи на насекомых или животных. Особенно большие у героев носы — это черта стиля Михаила Шемякина, он всех изображает с удлиненными носами», — говорит художник-аниматор Алла Соловьева.
Сам авангардист Шемякин постепенно стал почти гофмановским художником. Одновременно с началом работы над анимационным фильмом он сделал балет «Щелкунчик» в Мариинском театре. Два года спустя появился балет «Принцесса Пирлипат, или Наказанное благородство» — как в кинематографе сказали бы, приквел популярной сказки.
Журналистам художник объяснял, что в русском языке есть даже такое понятие — «гофманиада», которое употребляют, имея в виду что-то абсурдное. В своей гофманиаде Шемякин придумал целый мир загадочных персонажей, где зачастую угадываются черты его друзей и коллег.
«У нас есть герой, срисованный с Германа Степанова. Он учился с Михаилом Шемякиным в художественной школе, был исключен за увлечение авангардом, но потом стал все же художником, — рассказывает режиссер Станислав Соколов. — У нас он предстает в образе виночерпия, который иногда подсматривает, иногда ставит подножки. Его специально снимали в Венеции в костюме XVIII века. А потом уже переносили это все в анимацию».
В еще одном герое уже сам Соколов воплотил автора текстов песен в фильме, поэта Александра Тимофеевского, — его превратили в бюргера.
Режиссер уверен, что в России немецкого писателя-романтика знают и понимают лучше, чем на родине. Его произведения любили русские классики, в том числе Пушкин и Гоголь. Во влиянии Гофмана признавался Достоевский, знаменитое объединение литераторов 1920-х годов «Серапионовы братья» названо так в честь сборника новелл немецкого романтика.
О популярности «Щелкунчика», пускай и в интерпретации композитора Чайковского, говорить не приходится. А теперь в прокат выходит долгожданный анимационный фильм — философская сказка, оживившая на экране самого писателя.
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