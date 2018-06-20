Герой на грани нервного срыва:
как пятнадцать лет снимали фильм «Гофманиада»
Анна Кочарова

В Шанхае состоялась мировая премьера российского анимационного кукольного фильма «Гофманиада». В российский прокат лента выходит в октябре. Работа над картиной велась более 15 лет. Съемочной группе во главе с режиссером Станиславом Соколовым помогал художник Михаил Шемякин.

В интервью РИА Новости авторы рассказали, как реализовывался этот масштабный проект и чем писатель-романтик Гофман близок обитателям современных мегаполисов.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
Трейлер к анимационному фильму "Гофманиада", предоставлено студией "Союзмультфильм"
© Студия "Союзмультфильм"

Днем — юрист, по вечерам — писатель, поэт, композитор и музыкальный критик. Эрнст Теодор Амадей Гофман — таково полное имя автора, которого в России знает, наверное, каждый ребенок по сказке «Щелкунчик». Кстати, имя Амадей он взял себе сам, в честь любимого композитора Моцарта.

«Он был человеком разносторонним. Это фигура интересная для кино и тем более для анимации, настоящий кладезь идей. Все действие в его произведениях происходит на грани реальности и фантазии», — говорит режиссер «Гофманиады» Станислав Соколов.

Еще четверть века назад он задумал снять анимационный фильм по произведениям немецкого писателя. Но для тех времен, по словам режиссера, такой герой был неприемлем: слишком много мистики.

Куклы – персонажи из полнометражного кукольного мультфильма режиссера Станислава Соколова Гофманиада, который снимается на киностудии Союзмультфильм.
Куклы – персонажи из полнометражного кукольного мультфильма режиссера Станислава Соколова Гофманиада, который снимается на киностудии Союзмультфильм.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Кукла – персонаж из полнометражного кукольного мультфильма режиссера Станислава Соколова Гофманиада, который снимается на киностудии Союзмультфильм.
Кукла – персонаж из полнометражного кукольного мультфильма режиссера Станислава Соколова Гофманиада, который снимается на киностудии Союзмультфильм.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Кукла – персонаж из полнометражного кукольного мультфильма режиссера Станислава Соколова Гофманиада, который снимается на киностудии Союзмультфильм.
Кукла – персонаж из полнометражного кукольного мультфильма режиссера Станислава Соколова Гофманиада, который снимается на киностудии Союзмультфильм.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Куклы – персонажи из полнометражного кукольного мультфильма режиссера Станислава Соколова Гофманиада, который снимается на киностудии Союзмультфильм.
Куклы – персонажи из полнометражного кукольного мультфильма режиссера Станислава Соколова Гофманиада, который снимается на киностудии Союзмультфильм.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 / 4
Куклы – персонажи из полнометражного кукольного мультфильма режиссера Станислава Соколова Гофманиада, который снимается на киностудии Союзмультфильм.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

К работе над картиной приступили в начале нулевых, однако из-за трудностей на студии «Союзмультфильм» проект растянулся на десятилетия. Сценарий Станислав Соколов писал вместе с драматургом Виктором Славкиным, который уже ушел из жизни.

Главным персонажем сделали самого Гофмана, его дневниковые записи и послужили основой фильма. Кроме того, авторы использовали мотивы трех сказок писателя — «Крошка Цахес», «Золотой горшок» и «Песочный человек». В основе многих его произведений — реальные жизненные коллизии. Войны, изгнания, счастливые встречи и несчастные истории любви: в сказках Гофмана переплелись эпизоды его биографии и вымышленный фантастический мир, говорит Соколов.

Фигура Гофмана сегодня очень актуальна. Многие, как и он, занимаются не самой интересной работой. Но в душе они художники и поэты

«Он был профессиональным юристом, однако писал о музыке, сам сочинял и даже преподавал. Занятия искусством — это еще и путь к фантазии, душевному обогащению, это помогает найти выход из кризисных ситуаций. Человек может создать воображаемый мир, спрятаться в нем», — уверен режиссер.

Таков был романтик Гофман. Таким же получился и полуторачасовой анимационный фильм с колоритными героями, чудными персонажами.

Съемочная группа пристально изучала живопись и гравюры тех лет, тщательно воссоздавая на экране дворцовую архитектуру, садовое искусство, костюмы и прически эпохи. К примеру, для хореографии художник-аниматор Алла Соловьева просматривала видеореконструкции старинных танцев, которые потом переносила в фильм. Работа над одним эпизодом из нескольких сцен могла занять около месяца.

«С одной стороны, герои нашего фильма — это люди, которые существовали на самом деле. В произведениях Гофмана есть реальные бюргеры, девушки, в которых он влюблялся».

Но все персонажи гротескные. Они утрированы: у них большие лица и головы, увеличены глаза.

«Некоторые похожи на насекомых или животных. Особенно большие у героев носы — это черта стиля Михаила Шемякина, он всех изображает с удлиненными носами», — говорит художник-аниматор Алла Соловьева.

Куклы – персонажи из полнометражного кукольного мультфильма режиссера Станислава Соколова Гофманиада, который снимается на киностудии Союзмультфильм.
Куклы – персонажи из полнометражного кукольного мультфильма режиссера Станислава Соколова Гофманиада, который снимается на киностудии Союзмультфильм.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Кадр из мультфильма Гофманиада
Кадр из мультфильма Гофманиада
© ТПО "Киностудия "Союзмультфильм"
Персонажи мультипликационного фильма Гофманиада на киностудии Союзмультфильм.
Персонажи мультипликационного фильма Гофманиада на киностудии Союзмультфильм.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Кадр из мультфильма Гофманиада
Кадр из мультфильма Гофманиада
© Фото : ТПО "Киностудия "Союзмультфильм"
Кадр из мультфильма Гофманиада
Кадр из мультфильма Гофманиада
© ТПО "Киностудия "Союзмультфильм"
Кадр из мультфильма Гофманиада
Кадр из мультфильма Гофманиада
© ТПО "Киностудия "Союзмультфильм"
1 / 6
Куклы – персонажи из полнометражного кукольного мультфильма режиссера Станислава Соколова Гофманиада, который снимается на киностудии Союзмультфильм.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Сам авангардист Шемякин постепенно стал почти гофмановским художником. Одновременно с началом работы над анимационным фильмом он сделал балет «Щелкунчик» в Мариинском театре. Два года спустя появился балет «Принцесса Пирлипат, или Наказанное благородство» — как в кинематографе сказали бы, приквел популярной сказки.

Журналистам художник объяснял, что в русском языке есть даже такое понятие — «гофманиада», которое употребляют, имея в виду что-то абсурдное. В своей гофманиаде Шемякин придумал целый мир загадочных персонажей, где зачастую угадываются черты его друзей и коллег.

«У нас есть герой, срисованный с Германа Степанова. Он учился с Михаилом Шемякиным в художественной школе, был исключен за увлечение авангардом, но потом стал все же художником, — рассказывает режиссер Станислав Соколов. — У нас он предстает в образе виночерпия, который иногда подсматривает, иногда ставит подножки. Его специально снимали в Венеции в костюме XVIII века. А потом уже переносили это все в анимацию».

В еще одном герое уже сам Соколов воплотил автора текстов песен в фильме, поэта Александра Тимофеевского, — его превратили в бюргера.

Декорации к мультипликационному фильму Гофманиада на киностудии Союзмультфильм.
Декорации к мультипликационному фильму Гофманиада на киностудии Союзмультфильм.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Персонажи мультипликационного фильма Гофманиада на киностудии Союзмультфильм.
Персонажи мультипликационного фильма Гофманиада на киностудии Союзмультфильм.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Персонажи мультипликационного фильма Гофманиада на киностудии Союзмультфильм.
Персонажи мультипликационного фильма Гофманиада на киностудии Союзмультфильм.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Персонажи мультипликационного фильма Гофманиада на киностудии Союзмультфильм.
Персонажи мультипликационного фильма Гофманиада на киностудии Союзмультфильм.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Декорации к мультипликационному фильму Гофманиада на киностудии Союзмультфильм.
Декорации к мультипликационному фильму Гофманиада на киностудии Союзмультфильм.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
1 / 5
Декорации к мультипликационному фильму Гофманиада на киностудии Союзмультфильм.
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк

Режиссер уверен, что в России немецкого писателя-романтика знают и понимают лучше, чем на родине. Его произведения любили русские классики, в том числе Пушкин и Гоголь. Во влиянии Гофмана признавался Достоевский, знаменитое объединение литераторов 1920-х годов «Серапионовы братья» названо так в честь сборника новелл немецкого романтика.

О популярности «Щелкунчика», пускай и в интерпретации композитора Чайковского, говорить не приходится. А теперь в прокат выходит долгожданный анимационный фильм — философская сказка, оживившая на экране самого писателя.

Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена