Днем — юрист, по вечерам — писатель, поэт, композитор и музыкальный критик. Эрнст Теодор Амадей Гофман — таково полное имя автора, которого в России знает, наверное, каждый ребенок по сказке «Щелкунчик». Кстати, имя Амадей он взял себе сам, в честь любимого композитора Моцарта.

«Он был человеком разносторонним. Это фигура интересная для кино и тем более для анимации, настоящий кладезь идей. Все действие в его произведениях происходит на грани реальности и фантазии», — говорит режиссер «Гофманиады» Станислав Соколов.

Еще четверть века назад он задумал снять анимационный фильм по произведениям немецкого писателя. Но для тех времен, по словам режиссера, такой герой был неприемлем: слишком много мистики.