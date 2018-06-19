Солисты оперы Михайловского театра выступят во Франции и Италии

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Солисты оперы Михайловского театра дадут серию концертов в городах Франции и Италии, выступления пройдут с 19 по 30 июня, сообщили в пресс-службе театра.

Гастрольный тур откроется в оперном театре Ниццы "Реквиемом" Моцарта. Мужские партии исполнит бас Александр Безруков и тенор Борис Степанов. В исполнении примет участие хор города Ниццы.

Серию выступлений на Лигурийском побережье продолжат сопрано Мария Литке и баритон Николай Копылов. В городе Вильфранш-сюр-Мер они исполнят фрагменты из опер Чайковского "Чародейка", "Пиковая дама" и "Иоланта.

Далее гастроли переместятся в Италию, где с искусством российских музыкантов познакомится публика Турина, Генуи, Сан-Ремо и Пьеве-ди-Теко. Концерты пройдут в сопровождении Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра "Классика" под управлением маэстро Александра Канторова.