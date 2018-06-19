"Современник" отправился на гастроли в Израиль

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Московский театр "Современник" во вторник отправился на гастроли в Израиль после десятилетнего перерыва, выступления пройдут с 20 по 25 июня в Тель-Авиве и Кирьят-Хаиме, сообщили в пресс-службе "Современника".

Откроет гастроли спектакль "Амстердам" в постановке художественного руководителя "Современника" Галины Волчек, который будет показан 20 и 21 июня в оперном театре Тель-Авива, а также 25 июня – в зале "Театрон а-Цафон" в Кирьят-Хаиме. Спектакль с Михаилом Ефремовым в главной роли режиссер Сергей Газаров поставил по пьесе Александра Галина "Парад".

По жанру "Амстердам" — комедия, хотя подчас страсти там достигают трагического накала, отметили в пресс-службе. Герой пьесы – Николай Скворцов – крупный уральский бизнесмен с уголовным прошлым едет в Амстердам навестить свою жену и сына. В городе в этот момент проходит гей-парад и сын преподносит папе сюрприз – приводит в дом своего друга-трансвестита. Папа не готов принять традиции свободной Европы.

"Пигмалион" будет представлен 22 и 23 июня в Оперном театре Тель-Авива, а также 24 июня в зале "Театрон а-Цафон" в Кирьят-Хаиме.

"Спектакль по известнейшей пьесе Бернарда Шоу поставлен в 1995 году Галиной Волчек в соавторстве с художников Павлом Каплевичем, который нашел оригинальное визуальное решение: костюмы и декорации сделаны в лиловой гамме. Волчек считает, что "Пигмалион" — один из самых красивых ее спектаклей.

"Мне важно было показать, что любовь не бывает безмятежной. Во всяком случае, для меня. Созидая, любовь разрушает", — говорит о своем спектакле режиссер. В главных ролях – Алена Бабенко и актер театра имени Вахтангова Сергей Маковецкий.