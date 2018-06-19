В Лондоне выставили на аукцион картину Казимира Малевича

ЛОНДОН, 19 июн – РИА Новости, Мария Табак. Одним из топ-лотов вечерних торгов Christie's в Лондоне "Искусство импрессионизма и модернизма" заявлен "Пейзаж" Казимира Малевича, оценивающийся в 7 – 10 миллионов фунтов стерлингов, говорится в переданном в РИА Новости сообщении аукционного дома.

"После того как в рамках нью-йоркской недели искусства ХХ века "Супрематическая композиция" Казимира Малевича была продана за рекордную для произведений художника сумму в 85,8 миллиона долларов, 20 июня Christie's предлагает на торги датируемый 1911 годом "Пейзаж" Малевича", — отмечается в сообщении.

"Монументальная работа относится к так называемой "красной серии", группе работ художника, отличающихся энергичными мазками и выразительными цветами, отсылающими зрителя к наследию фовизма и кубизма, одновременно с этим предвосхищая становление супрематизма", — отмечает аукционный дом.

К 1910 году Малевич начал работу над серией ярких гуашей, изображавших крестьянский быт.

Лишь две из серии ярких работ, изображавших крестьянский быт, являются пейзажами, и выставляемая на торги Christie"s картина – одна из них. Вторая работа под названием "Деревня" до 1939 года находилась в собрании нью-йоркского Музея современного искусства, а затем была утеряна.

© Фото : предоставлено Tate Modern Биография Казимира Малевича

"В "Пейзаже" отчетливо прослеживается влияние Поля Сезанна. Тем не менее, техника исполнения работы Малевича носит гораздо более спонтанный и экспрессивный характер", — отмечается в сообщении.

"Пейзаж" впервые был представлен публике на "Московском салоне" в феврале–марте 1911 года. В 1912 году он экспонировался в рамках выставки петербургского "Союза молодежи", где Малевич представлял радикальное художественное объединение "Ослиный хвост". В 1927 году в Берлине состоялась выставка лучших работ художника, в число которых был включен и "Пейзаж", оставшийся в Берлине после возвращения Малевича в Россию.

"Работа была обнаружена после войны и приобретена Базельским художественным музеем, в собрании которого и находилась более 50 лет, прежде чем была возвращена наследникам художника. На предстоящие торги картина выставляется из частной коллекции", — сообщает Christie"s.