Отпевание Геннадия Рождественского проходит в храме Илии Пророка

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Отпевание выдающегося дирижера Геннадия Рождественского проходит во вторник в храме Илии Пророка, сообщает корреспондент РИА Новости.

Выдающийся российский дирижер, композитор и педагог Геннадий Рождественский скончался 16 июня на 88 году жизни.

Народный артист СССР, дирижер, лауреат государственной премии РФ профессор Геннадий Рождественский в 2000-2001 году был худруком Большого театра, он дирижировал лучшими оркестрами мира. С перерывами преподавал на кафедре оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории, с 1976 года — профессор, с 2001 года — заведующий кафедрой оперно-симфонического дирижирования.