Цискаридзе назвал дирижера Рождественского недосягаемой величиной

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Выдающийся российский дирижер Геннадий Рождественский был "недосягаемой величиной" и грандиозным музыкантом, рассказал РИА Новости ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.

Дирижер, композитор и педагог Геннадий Рождественский скончался 16 июня на 88-м году жизни. Его отпевание закончилось во вторник в Храме Илии Пророка. После отпевания дирижер будет кремирован.

"Я танцевал неоднократно, когда дирижировал Геннадий Николаевич, он относился ко мне очень благосклонно. У меня есть написанные им очень теплые слова в мой адрес. Для меня как для советского ребенка Рождественский был недосягаемой величиной", — рассказал РИА Новости Цискаридзе.

Он также отметил, что был польщен, когда Рождественский изъявил желание, чтобы Цискаридзе танцевал на последнем юбилее дирижера в Большом театре.

"Мне было безумно приятно — это определенный уровень и определенный статус, когда на тебя обращает внимание такая грандиозная личность. К сожалению, все великие уходят…", — добавил Цискаридзе.

Народный артист СССР, дирижер, лауреат государственной премии РФ профессор Геннадий Рождественский в 2000-2001 году был худруком Большого театра, он дирижировал лучшими оркестрами мира. С перерывами преподавал на кафедре оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории, с 1976 года — профессор, с 2001 года — заведующий кафедрой оперно-симфонического дирижирования.